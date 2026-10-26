Eski Portekizli hakem Bruno Paixao, Real Madrid teknik direktörü ve vatandaşı Jose Mourinho'nun Barcelona'ya karşı oynanan El Clasico maçındaki tartışmalı bir hakem kararına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Real Madrid, dün akşam İspanya Ligi'nin onuncu haftasında "Camp Nou" sahasında oynanan maçta Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Kraliyet ekibi, zirvedeki Barcelona ile arasındaki farkı yalnızca 3 puana indirerek şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirdi.

Buna rağmen Mourinho, vatandaşı ve Barcelona oyuncusu Joao Cancelo'nun Merengue'nin kanat oyuncusu Yan Diomande'ye yaptığı müdahale pozisyonu nedeniyle video yardımcı hakem (VAR) odasındaki hakeme sert bir eleştiri yöneltti.

Mourinho, El Clasico'nun ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Hakem harika bir maç yönetti ama VAR odasındaki meslektaşı 60. dakikada uyuyordu. Cancelo'nun Diomande'ye yaptığı müdahale nedeniyle onu oyundan atmak için müdahale etmeliydi."

Paixao ise El Clasico sonrası Mourinho'nun itirazını desteklemeyi reddederek, pozisyonun kırmızı kartı gerektirmediğini vurguladı.

Portekizli hakem uzmanı, bugün pazartesi günü Kooora'ya yaptığı özel açıklamalarda şöyle konuştu: "Mourinho ile aynı fikirde değilim. Müdahale en fazla sarı kartı gerektirir. Oyuncunun kırmızı kartı hak etmediğini düşünüyorum."