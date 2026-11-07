Suudi Arabistan ekibi Hilal'e yakın bir kaynak, kulübün İngiliz ekibi Liverpool'un savunmacısı Hollandalı Jeremie Frimpong ile önümüzdeki transfer döneminde anlaşma ihtimaline dair ortaya atılan tartışmayı, oyuncuyu "Lider"in kadrosuna katılmakla ilişkilendiren haberlerin ardından sonlandırdı.

Basın haberleri, son saatlerde Frimpong'un, kulübün önümüzdeki müsabakalara hazırlık kapsamında kadrosunu yeni unsurlarla güçlendirme çalışmaları çerçevesinde Hilal'in ilgi alanına girdiğini gündeme getirmişti.

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"Kooora" sitesi Hilal'e yakın bir kaynakla temasa geçti; kaynak, kulübün Hollandalı savunmacı ile anlaşma isteği olduğunu yalanlayarak, oyuncunun şu anda yönetimin masasındaki seçenekler arasında yer almadığını vurguladı.

Kaynak, Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin, sağ bek mevkisine yeni bir oyuncu eklemeyi düşünmeden önce bu iki mevkiyi takviye etme ihtiyacı nedeniyle stoper ve orta saha mevkilerinin takviyesini öncelikleri arasında en üst sıraya koyduğunu açıkladı.

Inzaghi'nin, yerli savunmacı Mohammed Mahzari'nin sahip olduğu potansiyele kani olduğunu, bunun da onu Frimpong ile anlaşmak yerine yabancı oyuncu kontenjanını stoper ya da defansif orta saha mevkisinde değerlendirmeyi tercih etmeye yönelttiğini belirtti.

Böylece, "Lider"e yakın kaynağın açıkladığına göre, teknik ekibin kadro içinde daha acil ihtiyaçları gidermeye odaklandığı bir dönemde, Frimpong'u Hilal ile ilişkilendiren haberler kulübün mevcut yönelimlerinden uzak görünüyor.