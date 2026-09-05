Kooora'ya özel: Hakem uzmanı Mbappe'nin penaltı kararıyla dalga geçti: Basketbol oynamıyoruz!

Portekizli eski hakem Bruno Paixão, son saatlerde tartışma yaratan Real Madrid ile Real Betis maçının hakeminin, Kylian Mbappé'nin penaltısını tekrarlatmama kararıyla alay etti.

Real Madrid, dün akşam oynanan ve İspanya Ligi'nin dördüncü haftası kapsamındaki karşılaşmada ev sahibi Real Betis'e 1-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Mbappé, ikinci yarının uzatma dakikalarında kullandığı penaltıyı kaçırarak beraberlik puanını alma fırsatını harcadı; topu kaleci Álvaro Valles kurtardı.

Real Madrid'in penaltıyı tekrar kullanmayı hak edip etmediği konusunda görüşler ayrıldı; bunun nedeni, defans oyuncusu Marc Bartra'nın topa vurulduğu anda ceza sahasına girmesi ve ardından top kaleciden sekince Mbappé'nin topu takip etmesini engelleyerek oyuna müdahil olmasıydı.

İspanyol gazeteleri, hakem Alejandro Hernández'in kararının Uluslararası Futbol Birliği Kurulu "IFAB" kurallarına uygun olduğunu vurgularken, Bruno Paixão hakemin penaltıyı tekrarlatması gerektiği görüşünde.

Paixão, Kooora'ya yaptığı özel açıklamalarda şunları söyledi: "Real Betis'in defans oyuncusu penaltının kullanıldığı anda ceza sahasının içindeydi ve daha sonra topu korner çizgisinin dışına çıkararak oyuna müdahil oldu."

Portekizli eski hakem şunları ekledi: "Video Yardımcı Hakem (VAR) hakeminin, doğru kararı vermesi için hakemi pozisyonu videodan incelemeye çağırması gerekirdi."

İspanyol gazetelerinin vurguladığına göre kural, oyuncunun penaltının kullanıldığı anda ceza sahası içinde olup olmadığının değerlendirilmesinin, topa vurulduğu anda ayaklarının veya vücudunun yere temas eden herhangi bir bölümünün konumuna dayandığını belirtiyor.

Havada bulunan vücut bölümleri ve bunların sahaya dikey izdüşümü, yalnızca bir durum dışında dikkate alınmıyor; o da vücudun tamamının yerden ayrık olması durumu.

Bu yorum uyarınca Bartra ceza sahasının dışında sayılıyor, çünkü ayağı sahaya temas etmemiş, havada asılı durumdaymış.

Buna karşılık Paixão alaycı bir şekilde şöyle dedi: "Oyuncu ceza sahasının içindeydi. Bu futbol, basketbol değil!" Basketbol kurallarının oyuncuların yere temas etmedikleri sürece topa saha dışında dokunmalarına izin verdiğini belirtmek gerek.

52 yaşındaki hakem şunları açıkladı: "Örneğin: Oyuncu ceza sahasının dışında olsa, ama topun kendisi sahanın içindeyken ona eliyle dokunsa, doğru karar penaltı verilmesi olur."

"Güler kırmızı kartı hak etmiyor"

Öte yandan Paixão, hakemin Kraliyet takımının oyuncusu Arda Güler'in yüzüne ikinci sarı kartı çıkarmayı reddederek Real Madrid'i kayırmadığını vurguladı.

İkinci yarının başında Güler, Betis oyuncularından birine faul yaptı; hakem ise sarı kart göstermeden yalnızca serbest vuruş kararı verdi. Bu durum, kaptan Isco'nun itirazına yol açtı; Isco, birinci yarının sonunda ilk kartını gören Türk oyuncunun ikinci sarı kartla cezalandırılmasını istedi.

Portekizli eski hakem şu yorumu yaptı: "Bana göre bu, Real Madrid oyuncusundan gelen sıradan bir fauldü ve kendisine sarı kart gösterilmesini gerektiren bir durum yok."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Hakem o pozisyonda doğru bir karar verdi."

Bruno Paixão kimdir?

IMAGO

1974 doğumlu Bruno Paixão, Portekizli eski hakemlerin en önde gelenlerinden biri olup kariyeri boyunca aralarında Portekiz Ligi'nin de bulunduğu birçok önemli müsabakada, ayrıca çeşitli Avrupa organizasyonlarında maç yönetti.

Paixão'nun hakemlik kariyeri 1990 yılında başladı ve 2018'e kadar sürdü; Portekiz Birinci Ligi'ndeki ilk maçını 1997 yılında yönetti, ardından hem yerel hem kıtasal düzeyde adını duyurdu.

Portekizli hakem, 2004 ile 2012 yılları arasında uluslararası kokartı elde etti; ayrıca 2012-2013 sezonunda Avrupa Futbol Federasyonu'nun birinci kategori hakemleri arasında sınıflandırıldı ve kariyeri boyunca çeşitli yerel ve uluslararası müsabakalarda maç yönetmede görev aldı.

Paixão, sahaların dışında endüstriyel üretim alanında mühendis olarak çalıştı ve mesleki kariyerini uzun süren hakemlik faaliyetiyle bir arada yürüttü.

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