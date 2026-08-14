Bir kaynak, Ürdün Milli Takımı orta saha oyuncusu Nizar el-Reşdan'ın devam eden yaz transfer döneminde Faslı Wydad Athletic Club'a transferinin perde arkasını açıkladı.

Wydad, Reşdan ile bir sezonluk, uzatma opsiyonlu bedelsiz transfer anlaşması imzaladığını duyurdu.

27 yaşındaki Reşdan'ın Faslı deve katılması, Ürdünlü oyuncunun Katarlı Katar SC saflarında geçirdiği yalnızca 6 ayın ardından gerçekleşti.

Al Ahly, Reşdan ile görüşme yapmadı

Görüşmelere yakın bir kaynak Kooora'ya yaptığı açıklamada, "Mısırlı Al Ahly'nin Reşdan'ın hizmetlerini almaya ilgi duyduğunu iddia eden basın haberlerine rağmen, kırmızılı kulüp oyuncuyla resmi görüşmelere girmedi" dedi.

Bu açıklama, daha önce Ürdün Milli Takımı'nda çalıştırdığı Reşdan'ı kadrosuna katmak istediğine dair haberlerin ardından geldi. Söz konusu haberler, Al Ahly'nin teknik direktörü Hüseyin Amuta'yı işaret ediyordu.

Amuta, Wydad'a yardım için devreye girdi

Kaynak, birçok Ürdünlü oyuncunun ve ayrıca teknik direktör Carlos Queiroz'un menajerliğini yapan Portekizli Tadeu Martins'in, oyuncunun talebi üzerine bazı aracılar vasıtasıyla Reşdan'ı Arap kulüplerinin teknik direktörlerine önerdiğini ve Wydad'ın teknik direktörü Portekizli Paulo Sergio'nun da bunlardan biri olduğunu ekledi.

Kaynak, Wydad yetkililerinin Reşdan'ı kadroya katma fikrini, özellikle oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda Ürdün Milli Takımı ile iyi bir performans sergilemesinin ve grup aşamasında Cezayir karşısında Ürdün'ün golünü kaydetmesinin ardından memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Kaynak, Kooora'ya açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Wydad yetkilileri, transferle ilgili görüşünü almak için Amuta ile (ki takımı daha önce iki dönem çalıştırmıştı) iletişime geçti, özellikle de Ürdün Milli Takımı'nda Reşdan'ı çalıştırmış olması nedeniyle."

Amuta, Tunuslu Mohamed Ali Ben Romdhane'nin ayrılığını telafi etmek amacıyla Reşdan'ı Al Ahly'ye katma fikrine sıcak bakmasa da, Wydad yetkililerine oyuncuyla anlaşma yapmalarını tavsiye etti ve anlaşma tamamlanana kadar iki taraf arasındaki görüşleri yakınlaştırmaya çalıştı.

Reşdan, Amuta'nın yönetiminde Haziran 2023 ile 2024 arasında Ürdün Milli Takımı forması altında 14 uluslararası maça çıktı; oyuncu, Faslı teknik direktörün görev süresi boyunca orta saha hattında vazgeçilmez bir unsur oldu.

Tek sezonluk sözleşme

Reşdan uzun bir uluslararası kariyere (43 maç) sahip olsa da, kulüpler arasında sık sık yer değiştirmesi Wydad'da endişe uyandırdı.

Bu nedenle Faslı kulübün yetkilileri, oyuncunun Sergio'nun yönetiminde üstün bir performans sergilemesi hâlinde uzatma opsiyonlu tek yıllık bir sözleşme imzalamayı tercih etti.

Son üç yılda Reşdan, Ürdünlü el-Faysali, Iraklı Newroz ve el-Zevra, Emirates Kulübü, Bahreynli el-Halidiye ve Katarlı Katar SC arasında yer değiştirerek birçok kulüpte oynadı; ardından Wydad kapısından Fas Ligi'ne geldi.

Wydad'ın bu yaz Yahya Attiyat Allah, Yahya Cebran ve Eymen el-Hassuni gibi tecrübeli oyuncularla anlaşarak birden fazla dikkat çekici transfer gerçekleştirdiğini belirtmek gerek; dikkat çeken nokta ise tüm bu transferlerin, kulüp herhangi bir transfer ücreti ödemeden bedelsiz olarak gerçekleşmiş olmasıdır.