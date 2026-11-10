Suudi Arabistan Al Ahli taraftarları, geleneksel rakip Al Nassr'a karşı oynanacak beklenen klasiko maçı öncesinde, A takımın teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'in görevden alınması talebiyle kulüp yönetimine seslenmek için "X" platformunu salladı.

Al Ahli, Roshn Ligi'nin ertelenen dokuzuncu hafta maçında Al Nassr'ı 20 Kasım'da Cidde'deki Al Inmaa Stadı'nda ağırlayacak.

Maça 10 gün kala, Al Ahli taraftarları yönetimden Hollandalı teknik direktörün mümkün olan en kısa sürede görevden alınmasını talep etmek amacıyla "Pusic'in ayrılması talebimizdir" adıyla bir etiket başlattı.

Pusic, Al Inmaa Stadı'na gelişinden bu yana sert eleştirilere maruz kaldı; özellikle "Al Raqi" lakaplı takımın Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Al Shabab karşısında aldığı 6-1'lik ağır mağlubiyetin ardından.

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Pusic, Al Ahli'nin teknik direktörlük koltuğuna geçtiğimiz ağustos ayında oturdu; görevi, Newcastle United'ı çalıştırmak için beklenmedik bir şekilde ayrılan Alman Matthias Jaissle'den devraldı.

Cidde ekibinin başına geçmesinden bu yana Pusic 18 maça çıktı; bu maçlarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlubiyet yaşadı.

Abdülrahman adlı bir Al Ahli taraftarı şöyle yazdı: "Sanırım dünyada Pusic'in gitmesi konusunda farklı düşünen hiçbir Al Ahli taraftarı yoktur, hâlâ burada olması en büyük soru işareti."

Abdülhamid el-Amri ise şunları yazdı: "Al Ahli'nin eski teknik direktörü Jaissle'ı kaçırdıktan sonra -ki bu, istifasıyla sonuçlanan tarihî en kötü karardı- iki seçkin kupanın şampiyonu Al Ahli'yi çalıştırması için en kötü teknik direktör Pusic ile anlaşıldı."

Ve ekledi: "Şimdi size soruyorum, Al Ahli ile aldığı sonuçlardan sonra bu teknik direktörden daha kötüsü var mı? Onu uzaklaştırma kararı doğru mu? Al Ahli için yerine kim aday gösterildi?"

Basel ise şöyle yazdı: "Al Ahli kulübünün ve Suudi futbolunun çıkarı için, iki seçkin kupanın şampiyonu en iyisini hak ediyor; Pusic'in kalması ise zaman kaybından ve sezondan geriye kalanın yıkımından başka bir şey değil."

Velid ise şunları yazdı: "Al Ahli taraftarı teknik direktörü reddediyor, Al Ahli oyuncuları teknik direktörü reddediyor, tüm programlar teknik direktörün devam etmesine şaşırıyor, medya mensupları teknik direktörün kovulmasını talep ediyor, gazeteler teknik direktörün tarzını eleştiriyor."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Sadece Al Ahli yönetimi teknik direktörün saçmalığından ve başarısızlığından memnun ve hâlâ ona tam yetki vermiş durumda; Al Ahli'yi bu oyunbozanlardan kurtarın."