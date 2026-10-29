Fas Milli Takımı'nın efsanelerinden Mustafa Hadji, takımın güncel yıldızlarından İbrahim Diaz'a, milli takımdaki yerini koruyabilmesi için Real Madrid'den ayrılıp Suudi Profesyonel Ligi Roshn'a transfer olmasını tavsiye etti.

İbrahim Diaz, bu sezonun başında Portekizli José Mourinho'nun dönüşünden bu yana Real Madrid'de az forma şansı bulmanın sıkıntısını yaşıyor.

Diaz, sezon başından bu yana tüm kulvarlarda 6 maça dağılmış 210 dakika forma giymekle yetindi ve forma giyme dakikaları açısından Real Madrid'in en az süre alan oyuncuları arasında yer alıyor.

Bu sezon sahada kaldığı dakikalarda parladığı ve Şampiyonlar Ligi'nde iki gol pası verdiği halde, hücum bölgesindeki kıyasıya rekabet, Faslı milli oyuncunun Kraliyet ekibinin kadrosunda ilk 11'de yer bulma görevini zorlaştırıyor.

Basında çıkan haberler, Suudi Ligi'nin önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde Diaz'ı kadrosuna katmayı ciddi ciddi düşündüğüne ve dev bir teklif hazırladığına işaret etti.

Hadji, Diaz'ın Real Madrid'deki durumu hakkında Kooora'ya verdiği röportajda şunları söyledi: "Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor, ama açıkçası bir teklif varsa ona Suudi Ligi'ne gitmesini tavsiye ediyorum."

Daha önce İngiltere liginde profesyonel olarak oynamış olan Faslı yıldız şöyle ekledi: "Roshn Ligi'ni yakından takip ediyorum, oradaki ligde en üst düzeyde profesyonellerin forma giydiğini görüyoruz ve rekabet çetin."

Hadji, Diaz'ın Real Madrid kadrosundan dışlanmaya devam etmesinin, Fas Milli Takımı teknik direktörü Mohamed Ouahbi'nin hesaplarından çıkması anlamına geldiğinin altını çizdi.

Şöyle konuştu: "Diaz, Real Madrid'de yalnızca sayılı dakikalar forma giyiyor, dolayısıyla Fas Milli Takımı kadrosuna çağrılması zor olacak, çünkü bu durumda uluslararası düzeyde forma giymeyi hak etmiyor."

Fas efsanesi bu konudaki açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Her maçta bir saatten fazla oynama fırsatı bulabilmesi için Suudi Arabistan'da ya da herhangi bir başka ligde büyük bir kulübe gitmesini diliyorum."

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