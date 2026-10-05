Kooora'nın öğrendiğine göre, Gana Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Portekizli Carlos Queiroz, uzun antrenörlük kariyerinde beşinci Arap milli takımını çalıştırmaya yaklaştı.

Queiroz, Gana Futbol Federasyonu ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. İkinci döneminde göreve dönmesinin ardından sonuçların gerilemesi bunda etkili oldu; "Kara Yıldızlar" lakaplı takım, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ilk iki haftasında Fildişi Sahili ve Gambiya karşısında mağlup olmuştu.

Queiroz'a yakın bir kaynak, Kooora'ya yaptığı açıklamalarda, Portekizli teknik adamın önümüzdeki dönemde milli takımın başına geçmek için Bahreyn Futbol Federasyonu ile 2027 Asya Kupası hazırlıkları kapsamında ciddi görüşmelere girdiğini belirtti.

Kaynak sözlerine şöyle devam etti: "Queiroz, milli takımı çalıştırma konusunda anlaşmak için Bahreyn Federasyonu yetkilileriyle bir toplantı yaptı ve mesele önümüzdeki birkaç gün içinde sonuçlanabilir."

Queiroz'un Bahreyn Milli Takımı'nı çalıştırmak için bir numaralı aday olmasına rağmen, kaynak Bahreyn Federasyonu'nun başka teknik direktörlerle de temasa geçtiğine işaret etti.

Bahreyn Federasyonu, halen Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Körfezi Kupası "Körfez 27"de grup aşamasından hayal kırıklığı yaratan elenmenin ardından görevden alınmaya yaklaşan Hırvat Dragan Talajić'in yerine milli takıma yeni bir teknik direktör arıyor.

Queiroz'un Bahreyn Milli Takımı ile görüşmeleri başarıyla sonuçlanırsa, bu, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (1998-1999), Mısır (2020-2021), Katar (2023) ve Umman'ı (2025-2026) çalıştıran Portekizli teknik adamın kariyerindeki beşinci Arap durağı olacak.

Wydad söylentileri

Öte yandan kaynak, Queiroz'un önümüzdeki dönemde Wydad'ı çalıştırmak için Fas'a geçmeye yakın olduğu iddialarını yalanladı.

Kaynak şunları söyledi: "Queiroz son günlerde Fas'tan hiç kimseyle görüşmedi; Wydad ile görüşmelere girdiğini, hatta oradan herhangi biriyle dostane bir temas kurduğunu söyleyen haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yok."

Fas basınındaki haberler iki gün önce, sert eleştirilere maruz kalan vatandaşı Sergio Pablo Prieto'nun yerine Queiroz'un Wydad'ın başına geçmeye yaklaştığını belirtmişti.