Konysapor 0-0 Gençlerbirliği: Konya'nın baskısı galibiyete yetmedi

Süper Lig'in alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta Konyaspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Konyaspor ile Gençlerbirliği, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.

Ev sahibi Konyaspor'un yüzde 68 gibi yüksek bir topa sahip olma oranıyla oynadığı karşılaşmada yeşil-beyazlı takımın baskılı futbolu kazanmak için yeterli olmadı.

Bu skorun ardından Konyaspor 24, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetimindeki ilk maçına çıkan Gençlerbirliği ise 20 puanla küme düşme hattında kalmaya devam etti.