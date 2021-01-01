Süper Lig

Konyaspor'a Boşnak 10 numara: Amar Rahmanovic

AA
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Amar Rahmanovic Konyaspor 01202021
AA
Konyaspor, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi takımlarından FK Sarajevo'da forma giyen Amar Rahmanovic'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden  İttifak Holding Konyaspor , Bosna Hersek 1. Futbol Ligi takımlarından  FK Sarajevo 'da forma giyen  Amar Rahmanovic 'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, on numara ve orta sahada oynayabilen Rahmanovic ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 26 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.

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    Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek olan Boşnak futbolcu, FK Sarajevo'da bu sezon 19 maçta 6 gol attı.

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