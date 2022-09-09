Palut, Emre Belözoğlu'nun takımının dominant oyun yapısını takdir etti.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'de en beğendiği takımın Başakşehir olduğunu söyledi.

Palut, Emre Belözoğlu'nun ekibinin 'dominant' bir oyun oynadığını vurguladı.

45 yaşındaki hoca, dört büyüklerden hiçbir göreve talip olmadığını söyleyerek A Millî Takım dahil her zaman tüm zor görevlere hazır olduğunu açıkladı.

Ne söylendi?

beIN SPORTS'a konuşan Palut, ligdeki en iyi takımın kim olduğuna dair sorulan soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Başakşehir iyi ve dominant bir futbol oynuyor. Onların oyun sistemini beğeniyorum. Beşiktaş, İstanbul'da coşkulu oynuyor. Fenerbahçe'yi de bizim maçı kenara bırakırsak, iyi başladı diye kabul ediyorum.

"Galatasaray'da uyum süreci sürüyor ancak bu süreyi kayıpla geçirmediler. Trabzonspor da muhakkak bir ritim yakalayacaktır. Ancak en çok Başakşehir'i beğeniyorum. Kendimizi de unutmuyoruz. İyi futbol oynayarak yolumuza bakmak istiyoruz"

İlhan Palut: "En zor görevden korkuyorum"

Palut, 'Dört büyüklerden teklif gelmesi halinde, kendinizi hazır hissediyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Hiçbir göreve talip değilim ancak en zorundan da korkmuyorum. Bazı antrenörlerin, bazı görevlere talip olduklarını görüyorum ancak ben talip değilim. 'Burada da çalışmak ne zordur' denilen yer neresiyse, orası için de hazırım."

Palut, A Millî Takım teknik direktörlüğüyle ilgili soruyu ise, A Millî Takım'ı hangi Türk teknik adam hayal etmez ki? Bu bizim için bir görevdir.

"Bize ihtiyaç olursa, düşünme süresi bile olmaz" sözleriyle yanıtladı.