Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kazanmaya yakın olan bizdik

Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Kazanmaya yakın olan taraf bizdik. İyi mücadele ettik ancak berabere kaldık" dedi.

Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV ile golsüz berabere kalan İttifak Holding 'un teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımın son haftalarda yükselişte olduğuna dikkati çekti.

Antalyaspor'un savunma ağırlık bir futbol oynadığını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Oyunu savunma üzerine kurup, önde çok hızlı oyuncuları var, boş alan yakaladıklarında da sonuç almak isteyen bir takım. Bunun böyle olduğunu biliyorduk. Hafta içi iyi çalıştık. Özellikle duran topların birçoğunda başarılı olduk. Direkten dönen toplarımız var. İstediğimiz golü bulamadık sadece. Bu tip takımları açmak kolay değil. Kalabalık savunmayla bizi çok iyi perdelediler. Oyuncularım gol atmak için, kazanmak için çok zorladı, çok uğraştı."

Daha fazla takım

Kartal, disiplinli bir oyun sergilediklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Sonuçta bu tip takımlara karşı kazanamıyorsanız, en azından kaybetmeyeceksiniz. İyi mücadele ettik ve 1 puan aldık. Kazanmak için sahaya çıktık. Sonuçta kazanabilirdik. Kazanmaya yakın olan taraf bizdik. İyi mücadele ettik ancak berabere kaldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.