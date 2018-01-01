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Konyaspor taraftarı Adis Jahovic'in gol atması için kurban kesti

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Konyaspor taraftarı bu sezon girdiği pozisyonlarda yüzde 10 gole çevirme yüzdesi yakalayan oyuncunun şanssızlığı kırmak için kurban kesti.

Konyaspor'un yıldızı Adis Jahovic, bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda 3 gol atabildi. Konyaspor taraftarları, 274,7 dakikada bir gol atma sıklığına sahip olan oyuncunun gol kaçırma şanssızlığını kırmak için kurban kesti.

Konya Yenigün Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Adis Jahovic için Konyaspor taraftarı Mesut Erçetin kurbaqn kesti.

Mesut Erçetin, yaptığı açıklamada "Adis çok iyi bir golcü ama şanssız bi dönemden geçiyor. Biz de onun adına kurban kestik. Kasımpaşa maçı ile birlikte bu şanssızlığını kırmasını bekliyoruz." dedi.

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Adis Jahovic de Instagram hesabından Konyaspor taraftarına desteği için teşekkür etti.

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