Konyaspor, Süper Lig'in ilk 6 haftasında gol yemeyerek 36 yıl sonra bir ilki başardı

İlhan Palut, Konyaspor'da iyi işler yapmaya devam ediyor.

Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde geçen sezona kaldığı yerden devam ederken çıtayı da yukarı koymaya devam ediyor.

Yeşil beyazlı ekip, savunma kimliğiyle dikkat çekerken Süper Lig'de bu sezon oynadığı 6 maçta da kalesini gole kapadı. İlk 6 haftada gol yemeyen İlhan Palut ve öğrencileri, bu başarıyla Süper Lig tarihine de geçti.

Konyaspor ne başardı?

Geçen sezonu 3. sırada bitiren Konyaspor, Avrupa'da Vaduz'a elendikten sonra toparlanmış gibi görünüyor.

İç Anadolu ekibi, ilk 6 haftada 14 puan toplarken bu süreçte kalesini de gole kapamayı başardı ve önemli bir başarıya imza attı.

Konyaspor; Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor ve Hatayspor karşısında gol yemeyerek ilk 6 haftada kalesine duvar ördü ve 36 yıl sonra bir ilki başardı.

Bu başarıyla birlikte 1986-87 sezonunda Trabzonspor'dan sonra ilk 6 haftada gol yemeyen ilk takım olan Konyaspor, savunma istatistiklerindeki başarıyı sahaya da taşımış oldu.

Sosyal medyada futbolseverler, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'u Atletico Madrid'in efsane çalıştırıcısı Diego Simeone'ye benzetti.