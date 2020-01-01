Konyaspor - Kasımpaşa

Konyaspor son dakikada güldü

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konyaspor kasımpasa 22112020
AA
Kasımpaşa'nın öne geçtiği mücadele Konyaspor ikinci yarıda attığı gollerle 3 puanı almayı başardı.

Süper Lig'in 9. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Aytaç'ın 17. dakikadaki golüyle konuk takım öne geçerken ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı.

48. dakikada Konyaspor Skubic ile beraberliği yakalamayı başardı. Ev sahibi ekibi üstünlüğü taşıyan gol ise 89. dakikada Musa Çağıran'dan geldi. 

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    Yeşil-beyazlılar bu galibiyetle puanını 12'ye çıkarttı. Kasımpaşa da 12 puanda kaldı.

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    Maçın önemli anları

    18. dakikada konuk ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

    30. dakikada Miya'nın ceza sahasının yanı başından çektiği şutu kaleci Ramazan Köse kurtardı. 

    41. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda Hadergjonaj'ın müdahalesine hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Ancak rakip takımın oyucularının itirazı üzerine VAR'a giden Yasin Kol, penaltıyı iptal etti.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    48. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Alper Uludağ'ın pasına hareketlenen Skubic'in gelişine vuruşunda, top ağlara gitti. 

    55. dakikada Koomson'un ceza sahasının dışından çektiği şut yandan auta gitti.

    57. dakikada Kravets'in ceza sahası içinden sert şutunda top, kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü. 

    59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan  Milosevic'in çektiği şut, az farkla yandan auta gitti. 

    65. dakikada Alper Uludağ'ın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasa yükselen Skubic'in kafa vuruşunda top kaleci Ramazan Köse'de kaldı. 

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    88. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

    90+5. dakikada Kravets'in ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Ramazan Köse kornere çeldi.  

    Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle bitti. 

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