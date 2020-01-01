Konyaspor, Robert Mak'la yollarını ayırdı

Konyaspor ara transfer döneminde Zenit'ten aldığı Mak'ın sözleşmesinin, oyuncunun koronavirüs endişesi nedeniyle feshedildiğini duyurdu.

İttifak Holding , Robert Mak'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Yeşil beyazlı ekip, Mak'ın koronavirüs salgını nedeniyle ailesi için endişe duyduğunu ve bu nedenle oyuncudan gelen sözleşme fesih talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

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"Ara transfer döneminde kadromuza ’ten dahil edilen futbolcumuz Robert Mak’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Bireysel çalışmalarına Konya’da devam eden oyuncumuz Robert Mak, coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ailesi için endişelendiğini ve bu dönemde yanlarında olmak istediğini yönetim kurulumuza bildirdi.

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Robert Mak, Süper Lig’in yeniden başlama tarihiyle ilgili belirsizliğin bu kararı almasında önemli rol oynadığını belirterek, talebin ‘insani açıdan’ değerlendirilmesini ve sözleşmenin feshi konusunda yönetim kurulumuzun kendisine yardımcı olmasını istedi.

Yönetim kurulumuz ise, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemde aklı sürekli ailesinde olan futbolcuları belli bir hedefe motive etmenin daha da zorlaştığını değerlendirerek, oyuncumuz Robert Mak’ın sözleşmesini feshetme talebini kabul etti.

Robert Mak’a kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz."