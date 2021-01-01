Konyaspor İsmail Kartal'ın oğlunu ve Zymer Bytyqi transfer etti

Ara transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Konyaspor, Fenerbahçe'den Emre Kartal ve Viking'ten Zymer Bytyqi ile sözleşme imzaladı.

, Norveç takımlarından Viking'de forma giyen Kosovalı oyuncu Zymer Bytyqi'yi kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, forvet arkasında ve her iki kanatta oynayabilen 24 yaşındaki Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde açıklamada bulunan Bytyqi, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp, ligde hak ettiğimiz yerde olacağız." ifadelerini kullandı.

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Zymer Bytyqi, Konyaspor'da 14 numaralı formayı giyecek.

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İsmail Kartal'ın oğlu da imzayı attı

Konyaspor, Zymer Bytyqi'nin yanı sıra Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

5 Ocak'ta 18 yaşına basan Emre, 2013 yılından beri altyapısında oynuyordu.