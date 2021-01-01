Konyaspor İsmail Kartal'ın oğlunu ve Zymer Bytyqi transfer etti
Konyaspor, Norveç takımlarından Viking'de forma giyen Kosovalı oyuncu Zymer Bytyqi'yi kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, forvet arkasında ve her iki kanatta oynayabilen 24 yaşındaki Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreninde açıklamada bulunan Bytyqi, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp, ligde hak ettiğimiz yerde olacağız." ifadelerini kullandı.
Zymer Bytyqi, Konyaspor'da 14 numaralı formayı giyecek.
İsmail Kartal'ın oğlu da imzayı attı
Konyaspor, Zymer Bytyqi'nin yanı sıra Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
5 Ocak'ta 18 yaşına basan Emre, 2013 yılından beri Fenerbahçe altyapısında oynuyordu.