Konyaspor, İsmail Kartal ile sözleşme imzaladı

Yeşil-beyazlılar prensip anlaşmasına vardığı deneyimli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden , Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Başkan Yardımcısı Bünyamin Sarıtaş, İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler katıldı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal "Öncelikle beni Konyaspor'da çalışmaya layık gören başta Kulüp başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyorum. Konyaspor camiası olarak, yönetimimizle, taraftarımızla, futbolcularımızla, kulüp personelimizle Konyaspor'un potansiyelini ön plana çıkaracağımızı düşünüyorum. Hep birlikte çalışarak Konyaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Ben ve ekibimin elinden geleni yapacağını herkesin bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Bünyamin Sarıtaş ise "Herkesin malumu, ligin başlamasına çok az bir süre kala Bülent Korkmaz hocamız ile hiç beklemediğimiz bir ayrılık yaşadık. Zamanımız çok kısıtlı olmasına rağmen İsmail hocamızla bir görüşme yaptık ve kendisiyle anlaşma sağladık. Gerek futbolculuğunda gerek teknik direktörlüğünde Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan İsmail Hocamızla anlaşmaya vardık. Büyük başarılara, büyük umutlara birlikte yürüyeceğimizi düşünerek bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.