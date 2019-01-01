Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

'in 30. hafta maçında Atiker ile karşı karşıya geliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Galatasaray'da Marcao, Konyaspor'da ise Ali Çamdalı sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta oynayamayacak.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur, Diagne, Zuta, Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Jevtovic, Fofana, Milosevic, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Emre, Diagne

Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı sadece iki kez yenebilen Konyaspor (6B 27M), bu iki galibiyeti de iç sahada aldı.

Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığı son 24 maçı kazanamayan Konyaspor (5B 19M), rakibini en son 2003/04 sezonunda mağlup edebildi (1-0). O karşılaşmada sarı kırmızılı ekibin başında Fatih Terim vardı.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Konyaspor ile berabere kalan Galatasaray, 2006/07'den bu yana rakibine aynı sezon içindeki iki kez puan kaybetmiyor.

Konyaspor'un Süper Lig tarihinde en az beş kez karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Galatasaray (%5,7).

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor (3B 2M), en son küme düştüğü 2010/11 sezonundan bu yana daha uzun bir seri yaşamıyor. Bu, aynı zamanda Aykut Kocaman'ın Süper Lig'de teknik direktör olarak en uzun kazanamama serisinin tekrarı konumunda. Kocaman'ın kariyerinde iç sahada altı maçlık galibiyet hasreti yok.

Deplasmanda yedi maçtır yenilmeyen Galatasaray (3G 4B), Mayıs-Ekim 2015'ten bu yana dış sahada sekiz maçlık yenilmezlik serisi elde edemedi.

Bu sezon Süper Lig'de 'in (16) ardından en az gol yiyen iki takım Galatasaray (29) ve Konyaspor (33).

Fatih Terim ile Aykut Kocaman, teknik direktör olarak Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya gelirken, Terim'in bu maçlarda Kocaman'a 4-3'lük üstünlüğü bulunuyor (4B). Buna karşın, Terim son üç maçta Kocaman'ı mağlup edemedi (2B 1M).