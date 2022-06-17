Konyaspor-BATE Borisov maçı ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

Yeşil-beyazlılar, Belarus temsilcisiyle oynayacağı rövanş mücadelesinde seyircisinin önüne çıkacak.

Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılma hakkı elde etti.

UEFA’nın, Nyon’da yapılan kura çekiminde Konyaspor’un rakibi BATE Borisov oldu.

Paki, Konyaspor ile BATE Borisov arasında oynanacak bu önemli mücadele ne zaman başlayacak saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan yayımlanacak?

Konyaspor-BATE Borisov maçı ne zaman?

Belarus ekibi ile yeşil-beyazlı takımın karşı karşıya geleceği ilk maç 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Bate Borisov mücadelesinin Konya'da kendi seyircisi önünde oynayacak.

Hangi kanalda yayımlanacak?

Konyaspor ile BATE Borisov arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş karşılaşması EXXEN’den şifreli olarak yayımlanacak.

Bu mücadelenin şifresiz olarak yayımlanması halinde, TV 8 ekranlarından futbolseverlere ulaşması bekleniyor.

Konuyla ilgili bir değişiklik olduğu takdirde, kamuoyuna duyurulacak.

Mücadelenin maç saati de henüz belli değil. UEFA tarafından, önümüzdeki günlerde belli olacak.

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