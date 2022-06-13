Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: "Abdülkerim Bardakçı için Beşiktaş'tan resmi, Fenerbahçe'den gayriresmi teklif aldık"

Konyaspor'da gösterdiği perfomansla Abdülkerim Bardakçı, üç büyüklerin radarına girmişti.

Transfer sezonunun açılmasının ardından takımlar da gerekli gördüğü yerlere takviye çalışmalarına devam ediyor.

Yerli kuralının da varlığıyla transfer döneminin gözdesi Konyaspor'un stoperi Abdulkerim Bardakçı.

28 yaşındaki stopere hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyor.

Ne söylendi?

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, A Spor'a verdiği demeçte bu iki takımın ilgisini doğrularken değerlendirme yapacaklarını söyledi.

"Ligi 3. bitirme noktasında bütün arkadaşlarımızın takım olarak bir başarısı söz konusu. Takım oyunu olduğu için futbolculara karşı bir ilgi doğuyor. Bunlardan bir tanesi de Abdülkerim.

"Yapılmış resmi teklifler var. Bu teklifleri değerlendirirken Konyaspor'un menfaatlerini en üst düzeyde savunmak zorundayız.

"Sonrasında futbolcu arkadaşımızın isteklerine önem veriyoruz. Bu ikisi sağlasında transfere onay veriyoruz. Şu anda değerlendirme aşamasındayız.

"Beşiktaş'tan resmi teklif aldık. Fenerbahçe'den ise gayriresmi bir teklif aldık.

"Değerlendirmelerimizi ona göre yapacağız. Şu anda kesinleşmiş bir durum söz konusu değil."

Abdülkerim'in kariyeri

Futbola Fenerspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, daha sonra Konyaspor altyapısında oynadı.

Abdülkerim Bardakçı bu sezon Konyaspor forması ile 39 maça çıkarken 3 gol atıp 4 de asist yaptı.

Gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselse de sakatlığı nedeniyle şans bulamadı.

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