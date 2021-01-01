Konyaspor 2-0 Denizlispor | Konyaspor 6 hafta sonra kazandı

Süper Lig'de 6 haftadır kazanamayan Konyaspor sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Denizlispor Konya Büyüşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takımın atakları olsa da ev sahibi ekip daha etkili bir performans sergiledi. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda tempoyu artıran Konyaspor, kupada Beşiktaş ağlarına gol atan Abdülkerim ile 52. dakikada 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Denizlispor daha fazla risk almaya başladı ve savunmada açıklar verdi.

Mücadelede dakikalar 80'i gösterdiğinde ise Shengelia'nın ceza sahasına çevirdiği topta devre arasında Galatasaray'dan kiralanan Jesse Sekidika durumu 2-0'a taşıdı.

Karşılaşmanın kalan kısmında başka gol olmayınca Konyaspor sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Bu skorun ardından Konyaspor puanını 27 yaparak 13. sırada yer aldı. Ligde son sırada yer alan Denizlispor'un puanı ise 18...

Karşılaşmanın önemli dakikaları

İlk yarı:

23. dakikada Jesse Sekidika'nın sağdan ceza alanına doğru ortasında, Musa Çağıran'ın kafasında top üstten dışarı gitti.

27. dakikada Deni Milosevic'in kullandığı kornerde Diomande'nin kafa vuruşunda, top kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

44. dakikada Diomande'nin uzun pasına hareketlenen Sekidika'nın ceza alanı içinden sert vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

45. dakikada ceza sahası için de kaleciyle karşı karşıya kalan Denizlisporlu Sagal'ın şutunda, top kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz tamamlandı.

İkinci yarı:

52. dakikada ev sahibi Konyaspor golü buldu. Milosevic'in sağdan ceza alanına ortasında, topa dokunan Abdülkerim Bardakçı topu filelerle buluşturdu: 1-0.

67. dakikada Jesse Sekidika'nın pasında, topla buluşan Sokol Cikalleshi'nin sert şutunda, kaleci Cenk Gönen topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

80. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengelia rakiplerinden sıyrılarak sağdan getirdiği topu, ceza sahası içinde bulunan Sekidika'ya attı. Arka direkte müsait durumda topla buluşan Sekidika, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.