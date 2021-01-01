Konya'da çıt çıkmadı, Konyaspor ile Gaziantep FK yenişemedi

Süper Lig'de Konyaspor ile Gaziantep FK arasındaki mücadele başladığı gibi sona erdi: 0-0.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının açılış gününde Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Konyaspor - Gaziantep FK maçında golleri kim attı?

İki takım arasındaki mücadelede gol sesi çıkmadı. Konyaspor, bu sezon 5. defa bir maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Gaziantep FK ise son beş maçının dördünde gol atamadı.

Konyaspor - Gaziantep FK maçının kırılma anı

Karşılaşmada sık sık karambol pozisyonlar yaşandı. İki takım adına girilen bu pozisyonlardan birinde top filelerle buluşsaydı maçın gidişatı daha başka bir yöne evrilebilirdi.

Konyaspor - Gaziantep FK maçının oyuncusu

Son dönemin yükselen oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, bir kez daha savunmada güven verdi. Konyaspor altyapısından yetişen başarılı stoper, rakip forvetlere geçiş izni vermedi.

Konyaspor - Gaziantep FK maçının istatistiği: 3

Marius Sumudica döneminde oynadığı 18 maçın sadece dördünde gol yemeyen Gaziantep FK, Ricardo Sa Pinto yönetmindeki 7 maçta şimdiden üç kez kalesini gole kapadı.

İki takım kaç puanda?

0-0 biten maçın ardından Konyaspor 31, Gaziantep FK 40 puana yükseldi.

İki takımın sıradaki maçları

Konyaspor hafta içinde Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Teknik direktörler ne dedi?

Ersan Parlatan: Çalışmamız gereken hücumsal anlamda etkinlikler var. Bu noktada daha etkili olmalıyız. Özellikle üçüncü bölgede daha istekli, arzulu ve daha doğru pozisyon almamız gerekiyor. Bu da tabii ki çalışarak olacak ama genel anlamda bugünkü maçta 1 puan almak da bizim adımıza çok değerliydi.

Ricardo Sa Pinto: Bizim attığımız golde hakemin gidip VAR'ı kontrol etmesi gerekiyordu. Bu pozisyonda VAR'ın değil hakemin karar vermesi gerekiyordu. Gidip oraya baksaydı belki daha farklı bir şeyler olabilirdi. Bunun da adil olmadığını düşünüyorum.