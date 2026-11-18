Reklam

Borussia Dortmund, Felix Nmecha'nın tartışma yaratan sevincini kulüp içinde değerlendirdi ve şimdi sportif konulara odaklanmak istiyor.

Sportif işlerden sorumlu genel müdür Lars Ricken, Sky'a verdiği röportajda millî futbolcuyla "güvene dayalı, kulüp içi bir görüşme" yaptıklarını anlattı: "Konuyu burada bırakıp yeniden sportif meselelere odaklanmak istiyoruz. En iyisi de Gladbach'ı yenmemiz."

Millî futbolcu Nmecha 'nın "yaptığı hareketle saygısızca, ayrımcı veya hatta misyonerlik amacıyla davranmak istemediğini bize açıkça anlattığını" söyleyen Ricken, "Onun Hristiyan inancına gerçekten büyük saygı duyuyoruz" dedi. Ancak Nmecha'nın taç işaretiyle yaptığı sevincin "tartışmalara ve görüş ayrılıklarına" yol açtığını ve bazı insanların incindiğini belirten Ricken, "Felix'le konuşmak bizim sorumluluğumuz" diye ekledi.

BVB, cumartesi günü (15.30/Sky) lig sonuncusu Mönchengladbach'a konuk olacak. Ricken, takımın "galibiyete aç" olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bayern'e de zirvede kalmak istiyorsa bir önceki akşam Köln karşısında kazanmasının iyi olacağını hissettirmek istiyoruz."

Reklam Reklam

Bayern Münih şu anda Bundesliga'da yalnızca daha iyi averajı sayesinde lider. Rekor şampiyon, cuma akşamı (20.30/Sky) 1. FC Köln ile karşılaşacak.