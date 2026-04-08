"Konuşursam başım belaya girer" - Bir Arsenal taraftarı, Saka ile zirvedeki Hazard arasında seçim yapmak zorunda kaldığında

Sadakatin hem şiddetli hem de kalıcı olduğu futbol dünyasında, Londra’nın bir sokağında yaşananlar kadar taraftarlığın o sessiz şiirini yansıtan çok az diyalog vardır. Bir Arsenal taraftarı, basit ama kışkırtıcı bir soruyla karşı karşıya kalır: Bukayo Saka mı, Eden Hazard mı?

Konuşmacı başlangıçta tereddüt etti ve şakayla karışık bir şekilde Jose Mourinho'nun ünlü sözünü hatırlattı: "Konuşursam başım belaya girer." Hâlâ Belçikalı sihirbazı taparcasına seven grubun yarısından gelebilecek olası tepkileri açıkça tartıyordu.

Sunucu bunu kabul etmez. "Konuş," der, sadece gerçek futbol severlerin yapabileceği o mükemmel şaka ve baskı karışımıyla sakin bir şekilde.

Derin bir nefes aldı, kendini hazırladı ve kararını verdi: "Saka."

Bu, saf, filtrelenmemiş bir sadakat anıydı; modern futbol taraftarlığının ruhunu çok iyi anlatan bir an.

Gerçekçi olalım. Hazard, en iyi döneminde tam bir sihirbazdı. O şimmi, o hız patlaması, kalecilerin bu adamın hangi gezegenden geldiğini merak ederken ağlardan topu çıkarmak zorunda kaldıkları o goller. Chelsea taraftarları, Eden'in Premier Lig'i kendi oyun alanına çevirdiği geceleri hatırlayarak hâlâ gözleri doluyor.

Peki ya Saka? Bu çocuk son zamanlarda bambaşka bir seviyede. Arsenal'in kendi yetiştirdiği kahraman, "Ben hallederim" diyen bir gülümsemeyle hücumu sürüklerken, hafta hafta asistler, goller ve muhteşem anlar yaşatıyor. O, Mikel Arteta'nın takımının kalbi; en önemli maçlarda büyük işler başaran ve imkansızı sıradanmış gibi gösteren isim.

Bir Arsenal taraftarının, kanıtlanmış bir Premier Lig efsanesini değil de şu anki bir Gunner'ı tercih etmesi mi? Bu sadece taraftar önyargısı değil, bir üst seviyedeki inançtır. Bu, bu sporu neden sevdiğimizi tam olarak özetleyen türden bir an: körü körüne bağlılık, cüretkar riskler ve herkes onu yerden yere vurmaya hazırken bile birinin seçiminin arkasında durmasının verdiği mutlak sevinç.

Bir yerlerde, Hazard muhtemelen emekliliğinde hak ettiği kahvesini yudumlarken gülümsüyor ve yeni neslin nasıl bu kadar çabuk kalpleri çaldığını merak ediyor. Peki ya Saka? O, sahayı aydınlatmakla o kadar meşgul ki, etrafındaki gürültüyü fark etmiyor bile.

Kesin olan bir şey var: Bu Arsenal'li genç sadece bir oyuncu seçmedi. Kendi savaşçısını seçti. Ve tüm takım arkadaşları, önümüzdeki sezonlar boyunca ona bu cevabı hatırlatacak. Aferin sana, evlat. Aferin. ⚽