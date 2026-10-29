Felaketin boyutunu yansıtan acı verici bir sahnede, Riyad takımının Brezilyalı teknik direktörü Mauricio Dollac, perşembe akşamı Suudi Roshn Ligi'nin 12. haftasında El-Kadisiye karşısında alınan 6-0'lık aşağılayıcı mağlubiyetin ardından tamamen yıkılmış ve bütünüyle hayal kırıklığına uğramış bir halde görüntülendi.

Teknik direktörün maçtan sonra düzenlediği basın toplantısı yalnızca bir maç üzerine konuşmaktan ibaret değildi; aksine çaresizliğin açık bir itirafıydı. Dollac, salonda bulunanları şaşırtan kısa ve sarsıcı yanıtlarla yetindi.

Tek kelimelik yanıtlar

Dollac, yaşananları açıklayamaz bir haldeydi ve sarsıcı bir girişle şunları söyledi: "Konuşamıyorum, konuşmak istesem bile konuşamam." Bu, aldığı şokun boyutuna açık bir işaretti.

6 gol yiyen savunma sisteminin zayıflığı doğrudan sorulduğunda, Riyad taraftarları için en hayal kırıcı yanıtını verdi: "Savunmada ilerleme kaydedip kaydetmeyeceğimizi bilmiyorum." Bu cümle, takım içindeki özgüven kaybını özetliyordu.

6 golden 4'ünü yediği ikinci yarıda takımının tamamen çöküşüne ilişkin bir soruya ise kısaca şu yanıtı verdi: "İkinci yarıda ne değişti? Hiçbir şey." Basın toplantısı boyunca sergilediği haline ilişkin bir soruya ise öfkeden çok teslimiyete yakın bir tonla "Öfkeli değilim" demekle yetindi.

Riyad 11. sıraya gömülüyor

Bu mağlubiyetle birlikte Riyad bu sezon beşinci yenilgisini aldı ve puanı 3 galibiyet ile 3 beraberlikten gelen yalnızca 12 puanda dondu. Takım, sezon başında çok daha büyük hedefler beslemesine rağmen şu anda puan cetvelinde on birinci sırada yer alıyor ve kendisini tehlike bölgelerine oldukça yakın buluyor.