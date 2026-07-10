"Konuşabilmem birkaç gün sürdü"... Vinícius, Brezilya'daki şokun ardından içinden geçenleri anlatıyor

Brezilyalı Vinícius Júnior, şu anda ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ülkesinin erken elenmesine ilişkin olarak nihayet sessizliğini bozdu. Seleção, çeyrek finalde Norveç’e 2-1 yenilerek turnuvadan veda etmişti.

Daha önce, takım arkadaşı Bruno Guimarães’in Norveç karşısında kaçırdığı penaltıyı neden atamadığını açıklamış olsa da, Vinícius Júnior, Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndan şok edici bir şekilde elenmesinin ardından taraftarlarıyla henüz kişisel duygularını paylaşmamıştı.

Brezilyalı oyuncu, "Instagram" platformundaki resmi hesabına giderek, saha zemininde uzanmış halde çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaştı ve bu fotoğrafa, yaşadığı şoku yansıtan dokunaklı sözler ekledi.

Vinícius, “Seleção” taraftarlarına yönelik mesajında şöyle yazdı: “Neredeyse dört yıl geçtikten sonra, Dünya Kupası’ndaki o acı hayal kırıklığının ardından ne yazabileceğimi bir kez daha düşünüyorum. Her yaştan pek çok insanın beni desteklediğini ve ortak hayalimizi benimsediğini gördüm; sessiz kalmam haksızlık olurdu, ancak düşünmek için birkaç güne ihtiyacım vardı. Milli takım forması giymek hayatımdaki en büyük gururdur ve Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmek, tarif edilmesi son derece zor bir duygu."

Samba yıldızı, ailesine ve hayranlarına karşı hissettiği acıyı ve sorumluluğu ifade etmeye çalışarak şunları ekledi: “Ne kadar sıkı hazırlandığımı, ne kadar odaklandığımı ve bu şampiyonluğu sizin ve ailem için ne kadar çok kazanmak istediğimi çok iyi biliyorum; bu yüzden hayal kırıklığım çok büyük. Bu turnuvada çok daha ileriye gidebilecek güçlü ve yetenekli bir kadromuz vardı, ancak başaramadık. Sizlerden özür diliyorum ve Brezilya’yı yeniden dünyanın zirvesine taşımak için hayalimiz uğruna mücadele edeceğime söz veriyorum.”