Konumu geriledikten sonra: Barcelonalı oyuncu Flick'in güvenini yeniden kazanmak için mücadele ediyor

Jules Koundé, bu sezonun başında Barcelona'da farklı bir durum yaşıyor. Hansi Flick'in gelişinden bu yana ilk kez neredeyse garanti olan ilk 11 yerini kaybeden Fransız bek, en iyi seviyesine geri dönmek ve teknik direktörü yeniden ikna edebilmek için resmi antrenman seansları dışında ekstra çaba göstermeye başladı.

Katalan "Sport" gazetesine göre, geçen haziran ayından bu yana Koundé artık Flick için bir öncelik değildi. Ayrıca oyuncu satış fikrine karşı korunaklı olmaktan çıktıktan sonra, sportif yönetim uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılma olasılığını değerlendirmeye hazırdı.

Sezonun başı, geçen sezon seviyesinin düşmesi ve son maçlarda sağ bek mevkiinde başka oyuncuların önüne geçmesiyle birlikte sportif durumunun değiştiğini teyit etti.

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Koundé de en iyi dönemlerinden birini yaşamadığının ve Flick'in güvenini yeniden kazanması gerektiğinin bizzat farkında. Ancak onun durumunda eleştirilmesi zor olan şey, fiziksel bağlılığı; zira Fransız oyuncu, kulübün planladığı seanslara bireysel antrenmanlar eklemesi gerekse bile, her zaman mümkün olan en iyi forma ulaşmaya özen gösterdi.

Fransız milli oyuncu, A takım antrenmanları bittikten sonra spor tesisinde kalıyor; takım arkadaşları soyunma odasına yönelirken o, "Sport"a göre kulüpteki kondisyonerler ve fizyoterapistlerle çalışmaya devam ediyor.

Koundé durumunu iyi biliyor ve konumundaki gerilemeye verdiği yanıt daha fazla çalışmak; ister spor salonundaki ekstra çabayla, ister spor tesisindeki kalış süresini uzatarak.

Bu ekstra çalışma, Koundé için yeni bir şey değil; zira aralarında Manchester City'nin de bulunduğu büyük Avrupa kulüplerinin durumunu takip ettiği, belki de kariyerinin en iyi dönemlerini yaşarken bile aynı yaklaşımı benimsiyordu.

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