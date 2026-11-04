Mısır U17 Milli Takımı, tarihinde ilk kez Arap Körfezi Kupası şampiyonluğunu elde ederek yeni bir tarihi başarıya imza attı.

Katar, 17 Ekim'den bu yana, 8'i Körfez ülkelerine ait olmak üzere 10 milli takımın katıldığı Arap Körfezi 17 Yaş Altı Kupası'nın on dördüncü edisyonuna ev sahipliği yaptı; Mısır ve Çin ise turnuvaya konuk olarak katıldı.

Konuk sıfatıyla katılmış olmasına rağmen Mısır U17 Milli Takımı, final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 3-1 mağlup ederek Körfez turnuvasının şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Bu, Körfez ülkesi dışındaki herhangi bir milli takımın turnuvada şampiyon olmayı başardığı ilk kez oldu; bu da daha önce eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarı niteliği taşıyor.

Gelecek maçlar EGY World Cup U17 09:00 GRE

Mevcut edisyondan önce 13 kez düzenlenen Körfez gençler turnuvasında üstünlük, 6 kez şampiyon olan Suudi Arabistan Milli Takımı'na aitti; Birleşik Arap Emirlikleri 4, Umman Sultanlığı ise 3 kez kupayı kazandı.

Genç Mısırlılar, Körfez turnuvasında güçlü performanslar sergiledi; grup aşamasındaki tüm maçlarını kazanmanın yanı sıra yarı finalde Çin'i 4-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başardılar.

Mısır Milli Takımı, bu yıl 19 Kasım ile 13 Aralık tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Gençler Kupası'na katılmaya hazırlanıyor.

Mısır, gençler Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar Milli Takımı'nın yanı sıra Panama ve Yunanistan ile birlikte birinci grupta yer alıyor.