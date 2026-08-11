Schalke, Adidas ve S04’ün retro logolarını taşıyan yeni beyaz deplasman formasını perşembe günü satışa sundu. İlgi o kadar büyüktü ki forma, iki buçuk saat içinde tamamen tükendi. Schalke daha önce hiçbir gün bu kadar çok forma satmamıştı.

Ardından, Bundesliga’ya geri dönen kulübün heyecanı hafife aldığı ve forma tedarikçisi Adidas ile dağıtım ortağı 11teamsports iş birliğiyle yalnızca 40.000 adet sipariş verdiği yönünde eleştiriler yükseldi.

Tillmann, Sky’a yaptığı açıklamada, “Geçen hafta yaşananlar olumlu anlamda tam anlamıyla deliceydi. adidas gibi çok büyük tecrübeye sahip bir tedarikçimiz var ve bu tür şeyleri onlarla birlikte planlıyoruz” dedi. Referans olarak da diğer unsurların yanı sıra geçen sezon Hamburger SV’de yapılan benzer bir Adidas aksiyonu alındı.

FC Schalke 04: Deplasman forması yeniden sipariş edilebilecek

Tillmann’a göre yoğun talep “çılgıncaydı” ve Adidas için de sürpriz olmuştu. Tillmann, “Birçok farklı kulüple çalışıyorlar ve aslında her şeyi gördüler. Ama Adidas’taki bir çalışanın perşembe günü bana yorumu şu oldu: ‘Sen Avrupa’nın en çılgın kulübünün patronusun’” dedi.

Nihai adet kararının sonuçta Schalke’ye ait olduğu, sipariş miktarının ise “sınırlı olmadığı” belirtildi. Ancak bu miktarın, Bundesliga’ya dönüşün henüz kesinleşmediği 2025 sonu itibarıyla bildirilmesi gerekiyordu.

Karşılaştırma yapmak gerekirse: Schalke geçen sezon iç saha, deplasman ve özel formalar dahil toplam 70.000 ile 80.000 arasında forma sattı. Bu sezonda ise 100.000 barajının aşılması hedefleniyor.

Forma alamayan taraftarlar, bu perşembe günü saat 23.04’e kadar ön sipariş verebilecek. Ancak yeniden üretilecek deplasman formalarının teslimatı ancak yaklaşık dört ay sonra yapılacak.