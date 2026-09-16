Bilindiği üzere Klopp, Münih ekibinin Bundesliga'nın ilk haftasında VfB Stuttgart'ı 5-1 yenmesinin ardından Säbener Straße'ye uğradı. Sport Bild'e göre burada Kompany ile teknik direktörlük ofisinde kapsamlı bir görüşme yaptı.

Görüşmede diğer konuların yanı sıra taktiksel bir temel mesele de ele alındı. Kompany, Bayern Münih'te adam adama markajı tercih ederken, Klopp Almanya Milli Takımı'nda önceki duraklarında olduğu gibi alan savunması planlıyor. Kompany, manyetik tahtada sistemini Klopp'a anlattı ve oyunun akışı içinde bu iki yaklaşım arasında aslında çok fazla fark olmadığını ortaya koydu.

Ayrıca görüşmede bireysel oyuncular da konuşuldu. Klopp'un Nathaniel Brown konusunda Kompany'ye küçük bir takılmada bulunduğu belirtildi. Habere göre milli takım teknik direktörü, "Nihayet yeniden bir Alman sol bekimiz oldu, sen de onu 10 numarada oynatıyorsun" diye şaka yaptı. Klopp, daha önce Stuttgart maçının Sat.1 yayınında da benzer bir espri yapmıştı.

Nathaniel Brown, Bayern Münih'te son dönemde yeniden sol bekte oynadı

Çok yönlü Brown, milli takımda ilk maçlarında sol bek olarak beğeni topladı. Hücumdaki alternatif eksikliği nedeniyle Kompany ise Eintracht Frankfurt'tan gelen 23 yaşındaki yeni transferi sezon başında Bayern Münih'te ofansif orta sahada görevlendirdi. Kompany'nin bu takılmayı esprili biçimde karşıladığı ve Brown'u gelecekte yeniden asıl mevkisi olan sol bekte oynatma sözü verdiği ifade edildi.

Nitekim sonraki maçlarda da durum gerçekten böyle oldu, ancak büyük ihtimalle Klopp'un talebi nedeniyle değil, Bayern Münih'in diğer potansiyel 10 numaraları Jamal Musiala, Ismael Saibari ve Serge Gnabry fiziksel olarak yeniden daha iyi duruma geldiği için. Brown, sol bekte yeniden çıkışa geçen Davies ile rekabet ediyor.

Ancak Klopp'un Münih'te yalnızca Kompany ile değil, Joshua Kimmich ile de kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Görüşmede milli takım teknik direktörü, 31 yaşındaki oyuncuya şimdilik kaptan olarak kalacağını ve merkez orta sahada düşünüldüğünü garanti etti.