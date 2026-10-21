Lyon Kulübü'nün sportif direktörü Mathieu Louis-Jean, geçtiğimiz yaz Suudi El Hilal'in eski yıldızı Fransız Karim Benzema ile anlaşmak için yürütülen müzakerelerin gerçeğini açıkladı.

Karim Benzema, köklerine dönme ümidini kaybetmedi; zira Olympique Lyon forması giyme fikri, 38 yaşına ulaşmasına ve El Hilal'le sözleşmesini feshettikten sonra kulüpsüz kalarak sahalardan uzaklaşmasına rağmen Fransız forvetin aklından hâlâ çıkmıyor.

Benzema'nın eski menajeri Karim Djaziri, Lyon'a dönüşün Fransız yıldızın eski bir isteğini temsil ettiğini açıkladı ve Suudi Arabistan'a olan bağının geçtiğimiz yaz bunun gerçekleşmesine engel olduğunu vurguladı.

Lyon Kulübü'nün sportif direktörü Mathieu Louis-Jean ise geçtiğimiz yaz yayılan söylentilere rağmen Karim Benzema'nın dönüşünün kesinlikle mümkün olmadığını belirtti.

"tribuna" sitesine göre şöyle konuştu: "Benzema mı? İş gerçekleşmeye yakın mıydı? Hayır, gerçekleşmeye yakın değildi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Elbette, senin gibi ben de sosyal medyada söylenenleri duydum. Suudi Arabistan'daki sözleşmesinin feshiyle ilgili bir sorun olduğunu biliyorum, ama hayır, bu gerçekten çok gürültüden ibaretti. Her hâlükârda mümkün olduğunu düşünmüyorum."

38 yaşındaki Fransız forvet, geçtiğimiz ağustos ayı sonunda El Hilal Kulübü ile sözleşmesini feshettikten sonra artık serbest bir oyuncu; Suudi Ligi ile 2030 yılına kadar süren tanıtım anlaşması nedeniyle Avrupa'ya dönüşü uzak bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.