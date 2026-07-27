Galatasaray, pazar akşamı bazı Türk medya organları aracılığıyla, "Kulübümüzün Jamal Musiala ve Bayern Münih ile anlaşmaya vardığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

Yaklaşık bir hafta önce büyük gazete Hürriyet , 23 yaşındaki hücum oyuncusunun Galatasaray'a kiralık olarak önerildiğini yazmıştı. Bunun ardından diğer Türk medya organları ve transfer uzmanları da bu söylentilerin peşine takıldı. Taraflar arasında ilerleyen görüşmelerden, zaman zaman da hatta anlaşma sağlandığından söz edildi.

Bu tür gelişmeler transfer döneminde aslında tamamen normal. Şu anda da onlarca başka oyuncunun adı Türkiye'nin rekortmen şampiyonuyla anılıyor. Bu nedenle Galatasaray'ın açıklaması bir o kadar da tuhaf görünüyor.

Jamal Musiala'yı Bayern Münih'te zorlu bir rekabet bekliyor

Musiala'nın Bayern Münih ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor ve oldukça karmaşık durumuna rağmen ayrılık planlamıyor. Geçen yaz yaşadığı fibula kırığı sonrası aylarca sahalardan uzak kalmış, dönüşünü ise ancak yılın başında yapmıştı. O zamandan bu yana yeteneğini yalnızca çok nadir anlarda gösterebildi, Dünya Kupası'nda ise tüm Alman milli takımı gibi hayal kırıklığı yarattı.

Ardından, uzun süredir planlanan bir operasyonla metal plakası çıkarıldı. Münih ekibi açıklamasında, "Bu müdahale sayesinde hücum oyuncusu sezon hazırlıklarını net şekilde yapılandırılmış bir plan doğrultusunda sürdürebilecek, böylece Bayern Münih'in resmi maçlarının başlangıcına hazır olması garanti altına alınacak" ifadelerini kullandı. Gelen bilgilere göre Musiala'nın Asya turunun (1-8 Ağustos) ardından yeniden takım antrenmanlarına başlaması ve 22 Ağustos'ta Borussia Dortmund ile oynanacak Süper Kupa maçında yer alması bekleniyor.

Ismael Saibari'nin transfer edilmesi ve Michael Olise'nin merkeze yönelmesi nedeniyle, Musiala'nın asıl pozisyonunda gelecek sezon son döneme kıyasla daha büyük bir rekabet yaşanacak. Serge Gnabry ile Lennart Karl da bu pozisyonda süre alabilecek isimler arasında yer alıyor.