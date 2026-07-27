Galatasaray, pazar akşamı bazı Türk medya kuruluşları aracılığıyla, "Kulübümüzün Jamal Musiala ve Bayern Münih ile anlaşmaya vardığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasını yaptı.

Bundan yaklaşık bir hafta önce büyük gazete Hürriyet , 23 yaşındaki hücum oyuncusunun Galatasaray'a kiralık olarak önerildiğini yazmıştı. Bunun ardından diğer Türk medya kuruluşları ve transfer uzmanları da söylentilere dahil oldu. Taraflar arasında ilerleyen görüşmelerden, zaman zaman da artık bir anlaşma sağlandığından söz edildi.

Bu tür gelişmeler transfer döneminde aslında tamamen normal. Halihazırda onlarca başka oyuncu da Türkiye'nin rekortmen şampiyonuyla anılıyor. Bu nedenle Galatasaray'ın açıklaması bir o kadar da tuhaf görünüyor.

Jamal Musiala'yı Bayern Münih'te zorlu bir rekabet bekliyor

Musiala'nın Bayern Münih ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor ve oldukça karmaşık durumuna rağmen ayrılık planlamıyor. Geçen yaz fibula kırığı yaşamasının ardından aylarca sahalardan uzak kalmış, ancak yılın başında geri dönmüştü. O tarihten bu yana yeteneğini yalnızca çok nadiren gösterebildi, Dünya Kupası'nda ise tüm Almanya Milli Takımı gibi hayal kırıklığı yarattı.

Ardından uzun zamandır planlanan bir operasyonda metal plakasını çıkarttırdı. Münih ekibi açıklamasında, "Bu müdahale sayesinde hücum oyuncusu sezon öncesi hazırlıklarını net şekilde yapılandırılmış bir plan doğrultusunda tamamlayabilecek, böylece Bayern Münih'in resmi maçlarının başlangıcına hazır olması garanti altına alınacaktır" ifadelerini kullandı. Gelen bilgilere göre Musiala'nın Asya turunun (1-8 Ağustos) ardından yeniden takım antrenmanlarına başlaması ve 22 Ağustos'ta Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Süper Kupa maçında kadroda yer alması bekleniyor.

Ismael Saibari'nin transfer edilmesi ve Michael Olise'nin merkeze yönelmesiyle birlikte, Musiala'nın ana mevkisinde gelecek sezon son döneme kıyasla daha büyük bir rekabet yaşanacak. Serge Gnabry ile Lennart Karl da bu pozisyonda görev alabilecek isimler arasında yer alıyor.