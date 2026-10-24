Gary Neville, Chelsea'nin Tottenham'a 2-0 yenildiği maçta oyuncuların disiplinini sert biçimde eleştirdi. Morgan Rogers'ın geç müdahalesi nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini ve Cole Palmer'ın da daha önce oyundan atılabileceğini savundu. Eski Manchester United savunmacısı, 14 kişinin karıştığı kavga ve kırmızı kartın Stamford Bridge'deki kötü geceyi gölgede bırakmasının ardından Xabi Alonso'yu da harekete geçmeye çağırdı.

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Neville, Rogers'a kırmızı kart istedi

Gergin geçen Londra derbisinde tansiyon yükselirken Chelsea'nin akşamı ikinci yarıda kötüye gitti ve Tottenham sahadan 2-0 galip ayrıldı. Rogers, uzatma dakikalarında Conor Gallagher'a geç müdahalesi nedeniyle hakem Chris Kavanagh tarafından sarı kartla cezalandırıldı ancak Neville bu cezanın yeterli olmadığını düşündü.

Sky Sports'ta maçı yorumlayan Neville, “Bence bu kırmızı kart. Gerçekten öyle. Hiçbir amacı olmadan ona var gücüyle vurdu. Rogers'ın yaptığı saçmalık,” dedi. Ardından Chelsea teknik direktörünün oyuncularını kontrol altına alması gerektiğini söyleyerek şunları ekledi: “Kontrolü kaybettiler. Xabi Alonso onları oyundan almalı.”

Neville'e göre Palmer doğrudan kırmızı kart görmediği için şanslıydı

Palmer, iki sarı kartın ardından 80. dakikada oyundan atıldı ancak Neville'e göre o dakikaya kadar sahada kalmamalıydı. Palmer ilk sarı kartını, Tottenham orta saha oyuncusu Mateus Fernandes yerden kalkmaya çalışırken ona çarptığı pozisyonda gördü. Bu an, ikinci yarının ortalarında 14 oyuncunun karıştığı bir arbedeyi tetikledi.

Gerginlik tırmanırken Fernandes elle oynama, Micky van de Ven ise daha önce Moises Caicedo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Ardından Palmer'ın Gallagher'a geç müdahalesi ona ikinci sarı kartı getirdi. Neville şöyle devam etti: “Palmer'ın tepkisi aptalcaydı. Başına iş açıyor, bu hiç iyi değil. Başına iş açıyor. Cole Palmer'ın yaptığı hiç iyi değil. Bunu neden yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Şüphesiz [sınırda geziyordu]. Bence bu kırmızı kart olabilirdi. Göğsüne vurduğunuzda cezadan kurtulabilirsiniz ama Fernandes yerde. Kendini savunmasının hiçbir yolu yok. Yapılacak aptalca bir şey.”

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Alonso, kırmızı kart hakkında Palmer'la görüşecek

Alonso'ya göre Palmer'ın oyundan atılması, kariyerinin ilk kırmızı kartı ve Chelsea'nin bu sezon tüm kulvarlarda gördüğü ilk kırmızı karttı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Alonso, takımının duygularını kontrol etme konusunda gelişmesi gerektiğini kabul etti ve Palmer'la gördüğü kırmızı kartı kendi aralarında konuşacağını doğruladı.

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Alonso şunları söyledi: “Evet, bunun üzerinde çalışmamız ve bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Sanırım dün bunları konuştuk. Gördüğümüz gibi böyle durumlarda ilk sarı kartın belirleyici olabileceğini bilmek, hem takımın hem de oyuncuların bireysel olarak olgunlaşma sürecinin bir parçası. Şu ana [kadar] hiç kırmızı kart görmediğimizi düşünüyoruz ve böyle devam etmeliyiz çünkü zor anlarla başa çıkacak olgunluğa sahip olmamız gerekiyor. 1-0 geriye düştüğünüzde muhtemelen hâlâ 15-20 dakika vardı, dolayısıyla bu yolda ilerlemeliyiz. Cole'la konuşmak için pozisyonu izlemem gerekiyor ama bu kesinlikle gelecek için çıkarılacak bir ders.”

Palmer, Carabao Kupası'ndaki Liverpool deplasmanında forma giyemeyecek

Palmer bir maçlık ceza çekecek ve çarşamba günü Anfield'da oynanacak Carabao Kupası'ndaki Liverpool deplasmanında forma giyemeyecek.

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Gelecek hafta Chelsea'nin Manchester United ile oynayacağı maçta yeniden forma giyebilecek. Alonso ise takımının soğukkanlılığını koruma konusunda ağır bir ders çıkarmış olmasını umacak.