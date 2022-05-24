Kontrolden kaosa: Manchester City, Premier Lig şampiyonluğunu Liverpool'un elinden bir kez daha nasıl aldı?

Premier Lig'in final gününde, Etihad Stadı'nda yaşanan o kaos dolu beş dakika, son dokuz ayda yaşananları geri plana itti.

37 maç, 3400 dakika, 96 gol ve ardından son maça, tek bir puana ve en nihayetinde İlkay'in kritik golüne kalan şampiyonluk yarışı...

Manchester City'nin uzun yolculuğu, son beş yıldaki dördüncü şampiyonluğu getiren 3-2'lik Aston Villa galibiyetinin hikayesinden oldukça farklıydı.

Zirveye çıktığında durdurulamaz hale gelen City, üç yıldır 90 puan barajını aşmalarını sağlayan bir kaliteye ve oyun hakimiyetine sahip.

Sezonun son gününde yaşananların ardından kimsenin umrunda değil, ama Jürgen Klopp'un Liverpool'u karşısında kurdukları üstünlüğün temelinde bu yatıyor.

İki olağanüstü takımı sadece bir puanlık fark ayırdı. Liverpool önümüzdeki hafta sezonun üçüncü kupasını kaldırma şansına sahip. Tarihteki ilk dörtlemeyi kovalayan Kırmızılar, ümidini daha önce görülmemiş bir noktaya, Premier Lig'in son haftasına kadar taşımıştı.

Guardiola kupayı kaldırdıktan sonra şunları söyledi:

"Biz efsaneyiz. Premier Lig'i beş yılda dört kez kazanmak bu takımın çok, ama çok özel olduğunu gösteriyor. İnsanlar bizi unutmayacak."

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Guardiola yakın geçen şampiyonluk yarışında sonucu küçük farkların belirlediği konusunda ısrarcı. Geriye dönüp bakıldığında fark yaratan birçok ana rastlamak mümkün.

Gabriel Jesus'un Chelsea karşısındaki galibiyet golü, önceki sezon Thomas Tuchel'in ekibine kaybedilen üç maçın ardından ibreyi değiştirmişti. Rodri'nin Anfield'da son dakikalarda gole giden Fabinho'ya yaptığı muazzam müdahale. İspanyol orta sahanın yılbaşında Arsenal'a attığı son dakika golü. Geçen hafta kontrol elden kayıp gitmek üzereyken West Ham'a karşı verilen mücadele.

Ve elbette son hafta, şampiyonluğu kaybetmekten sadece 14 dakika uzaktayken Aston Villa'ya karşı yapılan müthiş geri dönüş.

Eski oyuncuları Guardiola'yı bu konuda sık sık eleştirmişken, takımın zafere karakter koyarak ulaşması ne kadar da ironik.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e karşı yaşanan felaketin ardından, City'nin Premier Lig'i de arkadan son sürat gelen Liverpool'a kaptıracağını düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı.

Aralık'ta iki maç fazlasıyla 14 puan önde olan City, son haftalarda maçların farklı saatlerde başlamasının etkisiyle Liverpool'un gerisine bile düşmüştü.

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Ama City, Ekim ayından bu yana Premier Lig'de sadece tek maç kaybetti. Deplasmanda ise açılış haftasındaki Tottenham maçından bu yana yenilgi yüzü görmedi.

Sezon başında gündem, Tottenham maçlarını tribünden izleyen ve City'ye transfer olmayı uman Harry Kane'di. Tottenham'ın astronomik bonservis beklentisini geri çeviren City, sezona klasik bir santraforu olmadan girmeyi seçti.

City'nin başarısı genelde harcanan paraya bağlansa da, ligi 99 golle bitirmek her şartta olağanüstü.

Takımın aynı ölümcül seviyede kalabilmesi, hem Guardiola'nın ustalığını, hem de oyuncuların hırsını ve zekasını gözler önüne seriyor.

Liverpool düzeyindeki bir takımı, merkez forvet kullanmadan alt etmek Guardiola'nın görkemli kariyerindeki en önemli başarılarından biri.

Aynı şey, attığı 15 golle asist kralından takımın en golcü oyuncusuna dönüşen ve Premier Lig'de Yılın Oyuncusu seçilen Kevin De Bruyne için de geçerli.

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Altyapısından yetiştiği takımın en önemli isimlerinden birine dönüşen ve sezonun büyük bölümünü sahte dokuz rolüyle geçiren Phil Foden ise Yılın Genç Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

City ve Liverpool gelecek sezon yine iddialı olacak. Şampiyon Erling Haaland transferiyle elini güçlendirdi, Liverpool'un da hamle yapacağına şüphe yok.

Guardiola, Liverpool'la yaşadıkları rekabetin önemini şöyle anlatıyor:

"Başarının önemi rakibin seviyesiyle ölçülür. Hayatımda Liverpool gibi bir rakip görmedim."

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"Liverpool'u tebrik ediyorum. Bizi her hafta daha iyi olmaya zorladılar."

"Şu anda gelecek sezonu düşünecek mecalim yok. Yine şampiyonuz."

Gün, bu muazzam Premier Lig sezonunun galibi Manchester City'nin günü.