Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında önemli bir galibiyet elde etti. Dortmund ekibi, kendi sahasında Sevilla temsilcisi Real Betis'i 2-1 (0-0) mağlup etti ve lig aşamasında puanını dokuza yükseltti. Fabio Silva, Borussia Dortmund'u öne geçirdi (49.), ancak oyuna sonradan giren Aitor Ruibal (67.) İspanyol ekibine beraberliği getirdi. Kısa süre sonra rahatsızlığı nedeniyle oyundan çıkan Serhou Guirassy'nin yerine giren Konstantinos Karetsas (72.) maçın skorunu belirledi. İşte BVB oyuncularının notları ve bireysel değerlendirmeleri.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçının notları: Gregor Kobel

İsviçreli kalecinin ilk yarıda neredeyse hiç işi yoktu. Asıl müdahalesini 66. dakikada Ortiz karşısında yaptı. Kalesinden hızla çıkarak rakibinin şutunu etkili bir şekilde etkisiz hâle getirdi. Ancak kısa süre sonra gelen 1-1'lik golde yapabileceği bir şey yoktu. Not: 3.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçının notları: Waldemar Anton

Anton, Joane Gadou'nun yokluğunda üçlü savunmanın sağında oynadı. Bu durum iyi formundan hiçbir şey eksiltmedi. Millî oyuncu birçok tehlikeyi savuşturdu ve geçilmesi oldukça zordu. Ancak topla oynarken bir iki küçük hata yaptı. 1-1'lik golden önce topu kaybetmesiyle Borussia Dortmund savunmada sayıca az kaldı ve bunun sonucunda golü yedi. Anton, daha önce 1-0'lık golde de rol oynamıştı: Ceza sahası çevresinden sağdaki Ryerson'a pas verdi, Ryerson da golle sonuçlanan atağı başlattı. Not: 2,5.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçının notları: Nico Schlotterbeck

Schlotterbeck'in çapraz pası, Dortmund'un Guirassy ile yakaladığı erken fırsatın önünü açtı (3.). Svensson'un 21. dakikadaki büyük fırsatından önce de aynısını yaptı. İlk yarıda rakip hatları aşan 10 başarılı pas verdi ve maç boyunca girdiği beş ikili mücadelenin hiçbirini kaybetmedi. İyi bir maç çıkardı. Not: 2,5.

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BVB, Borussia Dortmund-Betis maçının notları: Ramy Bensebaini

Cezayirli oyuncu hem hücumda hem savunmada düzgün bir performans sergiledi. Büyük bir hata yapmadı, ancak çok parlak bir anı da olmadı. Not: 3,5.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçının notları: Julian Ryerson

Norveçli oyuncu yeniden ilk 11'de yer aldı ve özellikle hücumda birkaç kez etkili oldu. Guirassy, 3. dakikada onun yerden gönderdiği iyi ortayı kaleye yönlendiremedi. 18 dakika sonra aynı şekilde Svensson'un büyük fırsatını hazırladı. 1-0'lık golde de benzer bir rol oynadı: Ryerson'un yerden pası, boş durumdaki Bellingham'ı buldu. Bellingham, iyi bir kurtarış yapan kaleci Valles'i geçemedi, ardından Silva dönen topu tamamlayarak takımını öne geçirdi. 70. dakikada tam isabetli ortası, Bellingham'a önemli bir kafa vuruşu fırsatı yarattı. Ayrıca yedi kez topu geri kazandı. Not: 2.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçının notları: Joey Veerman

Hollandalı oyuncu, daha önce çoğunlukla ağır ve yaratıcılıktan uzak kalan BVB'nin oyun kurulumunda kısa sürede belki de en önemli parça hâline geldi. Veerman yine topa çok iyi hâkimdi, baskı altında topu korudu ve iki ciddi istisna dışında paslarında son derece akıllı ve soğukkanlı davrandı. Bu nedenle takım arkadaşları sık sık onu aradı; en fazla topla buluşan oyuncu oldu. Topsuz oyunda da iyiydi ve birçok kez topu geri kazandı. Not: 2,5.

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BVB, Borussia Dortmund-Betis maçının notları: Felix Nmecha

Bir süredir formsuz olan Nmecha, bu sezonki daha iyi maçlarından birini oynadı. Girdiği yedi ikili mücadelenin tamamını kazandı. Birkaç kez hücumda iyi hızlanarak atakları ileri taşıdı. 20 metreden çektiği şut kalenin sağından dışarı çıktı (15.). Not: 3.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçının notları: Daniel Svensson

İsveçli oyuncu, sol kanatta orta yapmak için sık sık elverişli pozisyonlar buldu, ancak ortaları çoğu kez engellendi. Svensson, 21. dakikada BVB'nin o ana kadarki en net fırsatını yakaladı. Ryerson'un ortasını kontrol etmek zor olsa da yakın mesafeden topu ağlara göndermeliydi. Aradan sonra o kadar göze çarpmasa da sağlam oyununu sürdürdü. Not: 3.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçının notları: Jobe Bellingham

Bellingham, son dönemde olduğu gibi forvetlerin arkasında oynadı, ancak geçen hafta sonu Bayern'e karşı oynanan maçtaki top hâkimiyetini bu kez gösteremedi. Takımındaki birçok oyuncu gibi o da bazı teknik hatalar yaptı. 14. dakikada dış ayakla Anton'a vermeye çalıştığı geri pas tamamen başarısız olunca büyük şans yaşadı: Betis kontraatağa çıktı ve topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı, ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Buna karşılık Bellingham, 1-0'lık golde belirleyici rol oynadı. Valles'in kurtardığı şutunu Silva çizgiden içeri gönderdi. 70. dakikada yakın mesafeden kafa vuruşu yaptı, ancak Betis kalecisi yine iyi bir kurtarışa imza attı. Büyük bir gayret göstererek maçın içine girdi. Not: 2,5.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçının notları: Fabio Silva

Portekizli oyuncu bir kez daha maça ilk 11'de başlama şansı buldu ve Guirassy'nin sakatlanmasının ardından tek forvet olarak oynamak zorunda kaldı. Silva çok hareketliydi, sık sık yer değiştirdi ve pas almak için kendisini gösterdi. Takımını 1-0 öne geçirdiği pozisyonda bir forvetin bulunması gereken yerdeydi ve dönen topu boş kaleye gönderdi. Gerilere gelip topu ileri taşıyarak golü atan Karetsas'ı pozisyona soktuğu 2-1'lik golde de belirleyici pay sahibiydi. Not: 2.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçının notları: Serhou Guirassy

Forvet oyuncusu, Ryerson'un ortasına erken dakikalarda doğru şekilde dokunamadı; pozisyondan daha fazlasını çıkarabilirdi (3.). Yarım saati biraz geçtikten sonra yere uzanıp uyluğunu tuttu ve oyuna devam edemedi. Not: 3,5.

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BVB, Borussia Dortmund-Betis maçının notları: Yedek oyuncular

Konstantinos Karetsas (34. dakikadan itibaren): Rahatsızlığı bulunan Guirassy'nin yerine oyuna girdi ve hücumun sağında konumlandı. Yunan oyuncu, birçok pozisyonda teknik becerisi ve yaratıcılığının BVB için ne kadar önemli olduğunu ve daha da önemli olabileceğini gösterdi. Kendisine faul yapıldığı itirazında bulunmasına rağmen 1-0'lık golden hemen önce oyuna devam etmesi önemliydi. Kısa süre sonra çektiği şutta kaleci Valles'i geçemedi. Ancak Yunan oyuncu, mükemmel ilk dokunuşuyla rakibini hazırlıksız yakalayıp önündeki oyuncuların arasından sol ayağıyla vurduğunda Valles'in 2-1'lik golde yapabileceği bir şey yoktu. Not: 2.

Maximilian Beier (74. dakikadan itibaren): Ryerson'un yerine oyuna girdi. Topsuz oyunda yaptığı birçok koşuyla savunmaya yardım etti. Hücumda etkili bir pozisyonu olmadı. Değerlendirilmedi.

Carney Chukwuemeka (75. dakikadan itibaren): Nmecha'nın yerine oyuna girdi. Değerlendirilmedi.

Joane Gadou (75. dakikadan itibaren): Bensebaini yerini ona bıraktı. Gadou oyuna girer girmez savunmada epey iş yapmak zorunda kaldı ve genel olarak sağlam bir performans gösterdi. Değerlendirilmedi.

Ethan Nwaneri (90+1. dakikadan itibaren): Silva'nın yerine oyuna girerek galibiyetin korunmasına yardımcı oldu. Değerlendirilmedi.