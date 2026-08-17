Konstantelias transferinde dikkat çeken şart? PAOK'un, BVB'nin süper yeteneğine göz diktiği iddia ediliyor

Yunan spor portalı Gazzetta'nın, pazar günü Konstantelias'ın sağlık kontrolü için Dortmund'a yolculuğunu daha önce ortaya çıkarmasının ardından aktardığına göre, PAOK yaklaşan transfer kapsamında Dortmund'un hücum mücevheri Samuele Inacio'yu kiralamak istiyor. Ancak bu, anlaşma için somut bir şart değil; Ruhr Nachrichten ve Sky'a göre 23 yaşındaki oyuncunun transferi zaten tamamlanmış durumda.

Inacio, geçen sezondaki ve hazırlık dönemindeki güçlü izlenimlerinin ardından zaten aslında BVB'de kesin olarak planlanan bir isim ve Dortmund'da gelişimini sürdürerek takımın taşıyıcı sütunlarından biri haline gelmesi bekleniyor. Ancak Karetsas ve Konstantelias transferlerinin ardından 18 yaşındaki üst düzey yeteneğin forma şansı konusundaki beklentileri azalırsa, bu konuda yeniden hareketlilik yaşanabilir.

Yine de şu an için bunun olması beklenmiyor; zira Dortmund'da, 3 Haziran'da Squadra Azzurra formasıyla ilk maçına çıkan taze İtalya milli oyuncusu hakkında büyük beklentiler var. Inacio, geçen sezonun son bölümünde Bundesliga'da Sarı-Siyahlılar'ın son dört maç haftasının tamamında ilk 11'de yer alarak son derece iyi bir izlenim bıraktı. Hatta sondan bir önceki haftada Eintracht Frankfurt'a karşı iç sahada oynanan maçta ilk profesyonel golünü de attı.

Inacio, BVB'de heyecan yarattı: "Dünya çapında en büyük yeteneklerden biri"

Bunun karşılığı da gecikmeden, 2029'a kadar erken yapılan sözleşme uzatması şeklinde geldi. "Yetenekleri ve potansiyeliyle Samu, kendi yaş grubunun dünya çapındaki en büyük yeteneklerinden biri. Adanmışlığı ve kalitesiyle sıra dışı bir oyuncuya dönüşebileceğine inanıyoruz" sözleriyle sportif genel müdür Lars Ricken'dan birkaç ay önce alıntı yapılmıştı.

Böylesi övgüler göz önüne alındığında, Inacio'nun ayrılığı neredeyse imkansız görünüyor. Bu doğrultuda daha olası olan ise, Konstantelias için PAOK ile yapılan anlaşma kapsamında başka bir BVB yeteneğinin renk değiştirmesi.

BVB, PAOK'a Kostoglou konusunda kolaylık sağlayabilir

sport24.gr'nin haberine göre Yunan köklü kulübü, Inacio'nun aksine şu ana kadar Dortmund A takımı için forma giymemiş olan 17 yaşındaki Christos Kostoglou ile ileri düzey görüşmeler yürütüyor. Kostoglou'nun BVB ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak Sarı-Siyahlılar'ın Konstantelias'ın yaklaşan transferi nedeniyle bir jest olarak Kostoglou için bonservis bedelinden vazgeçmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Merkez orta saha oyuncusu, Fortuna Düsseldorf ve Borussia Mönchengladbach altyapılarının ardından 2023'te Dortmund'a geldi. Dortmund U19 takımında değişmez isimlerden biri. Geçen sezon ise ağırlıklı olarak U17'de forma giydi ve 13 lig maçında 13 gole katkı yaptı.

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