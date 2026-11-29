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Bayern Münih'te kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Konrad Laimer de muhtemelen bu yıl bir daha maça çıkamayacak.

Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün pazar günü yaptığı açıklamaya göre Laimer, HSV ile golsüz berabere kaldıkları maçta "sağ ayak bileğinde tendon çıkığı" yaşadı ve ameliyat olması gerekiyor. tz/Münchner Merkur'a göre en az üç ay sahalardan uzak kalacak.

Hamburg'daki maçın 52. dakikasında etkisiz kalan Lennart Karl'ın yerine oyuna giren Laimer, aldığı bir darbenin ardından ayağında şiddetli ağrı hissedince 87. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Teknik direktör Vincent Kompany, maçın ardından kötü bir şey olacağından şüphelenmişti. Belçikalı çalıştırıcı, Laimer'in durumu sorulduğunda "İyi görünmüyor" demişti.

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Ismael Saibari ve Harry Kane'in sindezmoz bağı yırtıkları, Jamal Musiala'nın kas lifi yırtığı ve Manuel Neuer'in tendon sakatlığının ardından Laimer'in uzun süreli yokluğu, Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübü için unutmak isteyeceği bu sonbaharda gelen bir başka ağır haber oldu.

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Bu dörtlünün yanı sıra Alphonso Davies (kas lifi yırtığı), Michael Olise (ezilme) ve Serge Gnabry (kas sakatlığı) de şu anda forma giyemiyor. Ancak üçü de Hertha BSC ile oynanacak DFB Kupası maçında kadroya dönebilir. En azından Gnabry ve Davies, geçen hafta takımla antrenmanlara geri döndü.

Çok sayıdaki sakatlık nedeniyle Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübü son dönemde küçük bir sportif krize sürüklendi. Hamburg'daki 0-0'lık beraberlik, takımın üst üste kazanamadığı üçüncü maç oldu. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında sezonun ilk yenilgisini aldı (1-2). Bundan birkaç gün önce de Bayern, evinde 1. FC Köln ile 1-1 berabere kalmış ve bunun sonucunda yalnızca liderliği BVB'ye kaptırmakla kalmamış, yıldız forveti Kane'i de ağır bir sakatlık nedeniyle en az üç aylığına kaybetmişti.

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Musiala tartışması Bayern Münih'i ayrıca meşgul ediyor

Üstelik o akşam Musiala'nın nörolojik işlev bozukluğuyla ilgili süregelen tartışma da alevlendi. Denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, Sky'da çok açık bir şekilde Musiala'nın eski performans düzeyine yeniden ulaşabileceğine dair büyük şüpheleri olduğunu dile getirdi. Bu durumda sözleşmesinde değişikliğe gidilmesi ihtimalini gündeme getirmekle kalmadı, adeta bunu talep etti.

Musiala, Şubat 2025'te Bayern Münih ile uzun süreli yeni bir sözleşme imzalamış ve basında yer alan yıllık 25 milyon avroluk yeni temel maaşıyla Münih ekibinin en çok kazanan oyuncusu olmuştu. Ancak o tarihten bu yana sakatlıklar ve sağlık sorunlarıyla tekrar tekrar mücadele ediyor.

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2025 yazındaki Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşadığı, ayak bileği çıkığının da eşlik ettiği ağır fibula kırığı, bugüne kadar süren sıkıntılı sakatlık sürecinin başlangıcı olmuştu.