Konoplyanka'nın menajeri Fenerbahçe'yle görüşmek üzere İstanbul'da
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Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere.
Alman internet sitesi Sport 1'in haberine göre sarı lacivertliler Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka'yla anlaşıyor.
Ukraynalı oyuncunun Schalke ile bağlarının koptuğu belirtilirken Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani'nin Ali Koç ile transferi görüşmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 13 maça çıkarken 1 gol attı 1 asist yaptı.