Süper Lig

Konoplyanka'nın menajeri Fenerbahçe'yle görüşmek üzere İstanbul'da

Son güncelleme
Yorum()
getty Images
Yevhen Konoplyanka'nın menajeri İstanbul'a gelirken Ali Koç'la transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere.

Alman internet sitesi Sport 1'in haberine göre sarı lacivertliler Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka'yla anlaşıyor.

Haberin devamı aşağıda

Ukraynalı oyuncunun Schalke ile bağlarının koptuğu belirtilirken Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani'nin Ali Koç ile transferi görüşmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Editörün Seçtikleri

29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 13 maça çıkarken 1 gol attı 1 asist yaptı.

Goal twitter

Kapat