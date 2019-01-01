Konoplyanka'nın menajeri Fenerbahçe'yle görüşmek üzere İstanbul'da

Yevhen Konoplyanka'nın menajeri İstanbul'a gelirken Ali Koç'la transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere.

Alman internet sitesi Sport 1'in haberine göre sarı lacivertliler 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka'yla anlaşıyor.

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Ukraynalı oyuncunun Schalke ile bağlarının koptuğu belirtilirken Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani'nin Ali Koç ile transferi görüşmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 'da 13 maça çıkarken 1 gol attı 1 asist yaptı.