Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın "tekrarlanan tek taraflı hamlelerinden duyduğu kaygıyı" dile getirdiği bir dönemde, Arjantin Futbol Federasyonu, CONMEBOL'ün açıklamasından sadece birkaç saat sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya desteğini ilan etti.

Arjantin'in bu desteği, Uluslararası Federasyon'un kendisine bağlı ticari bir şirket kurma ve sermayesinin bir kısmını özel sektör yatırımcılarına açma yönündeki tartışmalı projesinden geri adım atmasının ardından Infantino'nun artan baskılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi.

Arjantin Federasyonu, Infantino'ya hitaben yayımladığı ve cuma gününün ilk saatlerinde paylaştığı bildiride şu ifadeleri kullandı: "Size ve sizin aracılığınızla FIFA yönetimine, son on yılda hayata geçirilen yönetime yönelik desteğimizi ifade etmek isteriz."

Arjantin Federasyonu, FIFA'nın tartışmalı projeden geri adım atmasını övdü ve Infantino'nun projenin hazırlık sürecinde yapılan hataları kabul etmesinin, 211 üye federasyona sunduğu özürle birlikte olumlu bir adım teşkil ettiğini değerlendirdi.

Bildiride, RMC ağının aktardığına göre şu ifadeler yer aldı: "FIFA'da köklü bir dönüşüme olanak tanıyan bir yönetimin başındasınız; bu yönetim, örgütün kapılarını tüm üye federasyonlara ve kıtasal konfederasyonlara açmış, böylece açık ve doğrudan bir diyalog aracılığıyla, futbolu tüm düzeylerde ve farklı branşlarında geliştirmek üzere birlikte çalışmaya devam etmemizi mümkün kılmıştır."

Arjantin Federasyonu şöyle devam etti: "Bir sonraki FIFA kongresinin yaklaşmasıyla birlikte Federasyon, ileriye giden yolun, daha iyi ve daha kapsayıcı bir futbol geliştirmeye devam etmek amacıyla sizin liderliğiniz altında çalışmaya devam etmekten geçtiğine dair derin inancını yineler."

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CONMEBOL'ün tırmandırmasına rağmen Arjantin'den destek

Arjantin Federasyonu'nun tavrı, özellikle Arjantin'in de üyesi olduğu Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL'ün beklenmedik bir tırmandırmasından sadece birkaç saat sonra gelmesi nedeniyle Infantino için önemli bir destek teşkil ediyor.

CONMEBOL, perşembe akşamı oybirliğiyle "bu tür durumların ele alınması için öngörülen diyaloğa veya kurumsal mekanizmalara başvurulmadan alınan, tekrarlanan tek taraflı hamlelerden duyduğu kaygıyı" dile getirdi.

CONMEBOL ayrıca, mart 2027'de yapılması planlanan ve Uluslararası Federasyon başkanının şimdiye kadar tek aday olduğu FIFA başkanlık seçimlerinde Infantino'ya desteğini yenilememe olasılığına da işaret etti.

Buna karşılık, 55 üye federasyonu bünyesinde barındıran Avrupa futbol federasyonları Infantino'ya karşı hareketlerini sürdürüyor ve Uluslararası Federasyon'un ticari projesinden geri adım atmasına rağmen, aralarında Dünya Kupası'nın da bulunduğu FIFA müsabakalarına yönelik boykotlarını sürdürdüler.

FIFA'da 35 üye federasyona sahip olan Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu CONCACAF ise kendi adına Uluslararası Federasyon'un yönetim biçiminde "kapsamlı bir gözden geçirme" talep etti.

Kendi tarafında, 54 üye federasyona sahip olan Afrika Futbol Konfederasyonu CAF, oybirliğiyle Infantino'ya desteğini yeniledi; 46 federasyonu bünyesinde barındıran Asya Futbol Konfederasyonu ise FIFA başkanına yönelik tutumu konusunda hâlâ bölünmüş durumda.

Bu gelişmeler, Infantino ile bir dizi kıtasal ve ulusal federasyon arasında FIFA'nın yönetim tarzı ve karar alma biçimi konusundaki anlaşmazlıkların tırmandığı bir ortamda, mart 2027'deki Uluslararası Federasyon başkanlık seçimleri öncesinde geliyor.