Kongre denetimi ile Blatter'in saldırısı arasında: Infantino ABD'de yeni bir krizde suçlanıyor

Bir basın haberi, bugün perşembe günü, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino'nun kendisini Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir tartışmanın ortasında bulduğunu belirtti.

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"The Guardian" gazetesine göre, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ev hizmetlisiyle ilgili olarak ABD Vergi Dairesi'ne bir şikâyette bulunuldu.

ABD İç Gelir İdaresi'ne (IRS), FIFA'nın maaş bordrosunda kayıtlı kişilerden birinin özel olarak Gianni Infantino'nun ev hizmetlisi olarak çalıştığına dair iddiaların soruşturulmasını talep eden bir şikâyet sunuldu.

ABD Vergi Dairesi konuyu soruşturur ve iddiaların doğruluğu kanıtlanırsa, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), ABD'deki vergiden muaf kuruluş statüsünü kaybedebilir.

FIFA, ülkede 501(c)(4) statüsüne sahip; bu, "hayırsever, eğitimsel veya rekreasyonel amaçlarla toplumun refahını geliştirmek üzere kurulmuş" kuruluşlar için bir sınıflandırmadır.

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The Guardian gazetesinin incelediği ve bir dizi belgeyle desteklenen şikâyette, bir kişinin "FIFA'ya bağlı bir kuruluş aracılığıyla tazminat veya menfaat alırken, Miami'deki ikametgâhlarında FIFA Başkanı Gianni Infantino ve eşi Leena Infantino için münhasıran ev işleri yaptığı" belirtiliyor ve "resmi sıfatıyla ve FIFA adına hareket eden üst düzey yönetimin, kuruluşun vergi muafiyeti statüsünü kötüye kullandığı" iddia ediliyor.

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Şikâyette şöyle devam ediliyor: "Kuruluşun parası veya kaynakları, yöneticilerden birinin ailesine fayda sağlayan hizmetlerin bedelini ödemek için kullanıldıysa, bu düzenleme kişisel menfaat, mali raporlama, tazminat ve yönetişim konusunda ciddi sorular doğuruyor."

Şikâyette ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Bu belgeler aynı zamanda istihdam, maaş, vergi ve göç kayıtlarında yer alan verilerin doğruluğu konusunda da sorular doğuruyor. İlgili makamlardan orijinal kayıtları soruşturmalarını ve ne olduğunu tespit etmelerini talep ediyoruz."

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Infantino ve Trump'la ilişkisi mercek altında

Bu haber, FIFA'nın faaliyetlerinin, özellikle de Infantino'nun başarısız FIFA Forward Enterprise (FFE) projesine karışmasının ve Trump yönetimiyle ilişkisinin, ara seçimlerdeki "mavi dalga"nın ardından ABD'deki Demokrat siyasetçiler tarafından yoğun bir incelemeye tabi tutulacağı bir zamanda geldi.

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ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin önde gelen üyesi Milletvekili Jamie Raskin'in sözcüsü, komitenin ev hizmetlisiyle ilgili belgeler talep etmediğini, ancak "bu gelişmeleri yakından incelediğini" belirtti.

FIFA'nın bir sözcüsü ise şunları söyledi: "FIFA Başkanı'nın özel ve aile hayatıyla ilgili konular özeldir; ancak herhangi bir karışıklığı önlemek için, herhangi bir ev çalışanının masrafları FIFA Başkanı tarafından bizzat karşılanmaktadır."

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Şikâyet incelenmeye alınırsa, tamamlanmasının muhtemelen aylar süreceği ve ABD Vergi Dairesi soruşturmalarının sonuçlarının genellikle yayımlanmadığı belirtiliyor.

Bununla birlikte, buna dayanılarak alınacak herhangi bir önlem kamuya açık olacak.

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Infantino'ya karşı şikâyeti kim sundu?

Şikâyeti, Washington DC'de ikamet eden, göç hukukunda uzmanlaşmış ve Amerikan-Arap Ayrımcılığa Karşı Komite'nin (ADC) Ulusal İcra Direktörü görevini yürütmüş olan avukat Abed Ayoub sundu.

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Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) şu açıklamayı yaptı: "Medyayı sorumlu davranmaya çağırıyoruz. FIFA'nın ağustosta da belirttiği gibi, bazılarının FIFA'yı ve başkanını zayıflatmak için sürdürdüğü koordineli bir çaba olduğu açıktır. FIFA meşru incelemeyi memnuniyetle karşılar, ancak inceleme, asılsız iddiaları abartmak için bir gerekçe değildir. Haberlerin yanlış veya yanıltıcı olması durumunda, FIFA bunlara doğrudan ve kararlı bir şekilde karşı koymayı sürdürecektir."

Blatter, Infantino'yu diktatör olarak nitelendirdi

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Selefi Sepp Blatter, Infantino'yu "artık sınır tanımayan" bir "diktatör" olarak nitelendirdi.

Örgütteki bir yolsuzluk skandalının ortasında istifa etmeden önce 17 yıl boyunca FIFA'nın başkanlığını yürüten Blatter, bu açıklamaları Alman Der Spiegel dergisine verdiği bir röportajda yaptı. Blatter; Uluslararası Futbol Federasyonu'nun planını, FIFA Barış Ödülü'nü ve ona göre en önemlisi, Amerika oyuncusu Folarin Balogun'un Dünya Kupası sırasında kırmızı kart gördükten sonra verilen cezasının iptal edilmesini eleştirdi.

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Blatter şöyle dedi: "FIFA acı çekiyor. Şu anda kendini kör olmaya izin veren bir kişi tarafından yönetiliyor."

Barış Ödülü'nü "utanç verici" olarak nitelendiren Blatter şunları söyledi: "Neden böyle bir şey yapıyor? Infantino, kısa bir süre sonra İran'a savaş açan birine Barış Ödülü mü veriyor?"

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Geniş çaplı uluslararası kınamanın ardından terk edilen Uluslararası Futbol Federasyonu projesini değerlendirirken Blatter şunları söyledi: "Infantino artık sınırları önemsemiyor. Bu işlerden hiçbir şey anlamıyor."

Balogun tartışmasını "en kötüsü" olarak niteleyen Blatter şöyle dedi: "Yasalar yorumlanabilir, ancak oyunun kuralları herkese uygulanmalıdır ve yorumlanamaz."