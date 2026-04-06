Kongo Spor Bakanı Ronaldo'ya meydan okudu: "Bizim karşımızda ağlayacaksın"

Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı, yaklaşık 52 yıl süren uzun bir aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı.
Kongo milli takımı, Dünya Kupası'nda Portekiz, Özbekistan ve Kolombiya ile birlikte 11. gruba katıldı.
Kongolu taraftarlar dün Pazar günü Halk Sarayı meydanında bir araya gelerek Spor Bakanı Didier Bodembo ile birlikte 2026 Dünya Kupası'na katılmayı kutladı.
Africa Top Sports sitesinde yayınlanan açıklamalarında Budembo, "Dünya Kupası'na katılmak kolay olmadı, çok mücadele ettik" dedi.
Kongo Spor Bakanı, ulusun milli takımın arkasında birleşmesi gerektiğini ve Dünya Kupası'na katılmakla yetinilmemesi gerektiğini vurguladı.
"2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızda Cristiano Ronaldo'nun ağlaması gerekecek" diye ekledi.
Ayrıca okuyun
