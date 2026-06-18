Kongo'lu yıldız Ronaldo'ya tokat attı: Onu durdurmak için bir plana ihtiyacımız yoktu!

Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalmasının yankıları, sadece iki puanın kaybıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda “Avrupa’nın Brezilyası”nın kaptanı Cristiano Ronaldo’yu da etkiledi. Ronaldo, rakip takımın bir oyuncusunun, Portekizli yıldızın altın yıllarındaki performansına kıyasla artık eskisi kadar tehlikeli olmadığını ima eden tartışmalı açıklamalarıyla büyük bir şok yaşadı.

Ronaldo, Kongo maçında son derece mütevazı bir performans sergiledi; yaşı ilerlemesi ve fiziksel performansındaki düşüş nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı ve ilk 11'den çıkarılması yönünde çok sayıda talep geldi.

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Maçın ardından Kongo'lu oyuncu Ngalayel Mokaou da aynı çizgide ilerlemekten çekinmedi ve basına Ronaldo'ya yönelik şok edici bir açıklamada bulundu: "Onu durdurmayı başından beri planlamadık, çünkü yaşı ilerledi ve eskisi gibi değil; hayatın bir gerçeği bu."

Şöyle devam etti: “Ronaldo yaşlandı ve ona tüm saygımı sunuyorum, ancak eskisi gibi değil ve bu futbolda doğal bir durum. Bu yüzden odak noktamız diğer oyunculardı.”

Son olarak şunları söyledi: “Ronaldo, tarihin en büyük oyuncularından biri; bu yadsınamaz bir gerçek. Ancak şu anda da söylediğim gibi, artık eskisi gibi değil.”