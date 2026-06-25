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Dünya Kupası
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Atlanta Stadium
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Çeviri:

Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Özbekistan maçı için son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Mercedes-Benz Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

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Dünya Kupası
Kongo D. Cumhuriyeti
Özbekistan
C. Mbemba
Y. Wissa
E. Shomurodov

Chancel Mbemba, Yoane Wissa, Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullaev gibi oyuncuları Dünya Kupası maçlarında nasıl izleyebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan, bu Cumartesi Atlanta’da K Grubu’nun hayati önem taşıyan son maçında karşı karşıya gelecek; her iki takım da grup aşamasındaki mücadelelerine tarihi bir son yazmak istiyor.

Portekiz ile 1-1 berabere kaldıkları ve Kolombiya'ya 1-0 yenildikleri maçların ardından 1 puanda kalan Leoparlar, son 32 turuna kalma hayallerini sürdürmek için galibiyetin şart olduğunu biliyor.

Öte yandan, Abbosbek Fayzullaev’in tarihi açılış maçı golüyle moral bulan turnuvaya ilk kez katılan Özbekistan ise, onurunu kurtarmak ve tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası galibiyeti elde etmek için mücadele edecek.

2026 Dünya Kupası'nda DR Kongo - Özbekistan maçı ne zaman oynanacak?

DR Kongo'nun 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih

Maç

Yer

Biletler

17 Haziran 2026

Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

NRG Stadyumu, Houston

1-1

24 Haziran 2026

Kolombiya - Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Akron Stadyumu, Zapopan

1-0

28 Haziran 2026

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

Biletler

Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih

Maç

Yer

Biletler

17 Haziran 2026

Özbekistan - Kolombiya

Estadio Azteca, Mexico City

1-3

24 Haziran 2025

Portekiz - Özbekistan

NRG Stadyumu, Houston

5-0

28 Haziran 2026

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

Bilet

DR Kongo - Özbekistan maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve “önce gelen, önce alır” esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

DR Kongo - Özbekistan maçı biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Atlanta’da oynanacak DR Kongo - Özbekistan maçı için, giriş seviyesi bilet fiyatları şu anda tarihe tanıklık etmek isteyen taraftarlar için en büyük cazibe unsuru oluşturuyor. Özbekistan’ın turnuvaya ilk kez katılması ve Leoparlar’ın dünya sahnesine geri dönmesi nedeniyle, Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak bu son grup maçı için tarafsız taraftarlar ve uluslararası kamuoyu arasında talebin oldukça yüksek olması bekleniyor.

Şu anda, stadyumun üst katlarında yaklaşık 120 ila 200 dolar arasında en ucuz resmi biletler satılmaktadır. İkincil piyasada ise bu maça giriş fiyatları 450 ila 600 dolar civarında başlamaktadır.

Fiyat dağılımı şu şekildedir:

  • Kategori 3 (Üst Kat): 120 – 450 dolar
  • Kategori 2 (Orta Kat): 500 – 950 dolar
  • Kategori 1 (Alt Kat/Yan Çizgi): 1.000 – 2.200 dolar
  • Konukseverlik/VIP: 3.000 dolar ve üzeri

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Atlanta önemli bir seyahat merkezi olduğundan ve bu maç her iki ülkenin eleme turu hedefleri açısından belirleyici bir anı temsil ettiğinden, hem yerel hem de seyahat eden taraftarların talebi oldukça yüksektir. Mercedes-Benz Stadyumu'nda bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hamledir.

Mercedes-Benz Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Turnuva için resmi olarak Atlanta Stadyumu olarak adlandırılan (ve ticari olarak Mercedes-Benz Stadyumu olarak bilinen) bu Georgia'daki tesis, mimari yeniliklerin bir şaheseri ve Kuzey Amerika'da LEED Platin sertifikasını alan ilk profesyonel spor stadyumudur.

Atlanta şehir merkezinin kalbinde yer alan stadyum, sekiz adet yarı saydam, üçgen panelden oluşan ve aynı anda hareket ederek bir kamera diyaframının açılıp kapanması gibi bir görsel etki yaratan, eşsiz bir açılır kapanır çatıya sahiptir. 

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 75.000 koltukluk turnuva kapasitesiyle hizmet verecek. 