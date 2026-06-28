Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan’ı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası’nda eleme turuna yükseldi. Eldor Shomurodov’un erken attığı golün ardından Kongo, maça tamamen geri dönmeyi başardı ve Yoane Wissa’nın (2) ve Fiston Mayele’nin golleri sayesinde tarihindeki ilk Dünya Kupası maçını kazandı. Kongo grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Çarşamba günü 32'li turda İngiltere ile karşılaşacak. Özbekistan ise turnuvadan elendi.

Elemeyi önlemek için sadece teorik bir şansı kalan Özbekistan, maçın başından itibaren Kongo’ya baskı kurdu ve hatta 20 saniye sonra Shomurodov ile öne geçecek gibi göründü, ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Bu, ciddi bir uyarı oldu.

Özbekistan, Shomurodov nihayet golü bulana kadar kısa sürede bir dizi çok tehlikeli pozisyon yarattı. Eskiden AS Roma’da forma giyen ve şu anda İstanbul Başakşehir’de oynayan eski forvet, derin pasla ilerletildi ve sol ayağıyla topu kaleci Lionel Mpasi’nin üzerinden muhteşem bir lobla ağlara gönderdi: 0-1.

Kongo bu golle uyanarak birkaç güzel atak geliştirdi. Nathanaël Mbuku bir dripling başlattı ve Arthur Masuaku ile Brian Cipenga aracılığıyla topu ceza sahası sınırında geri aldı. Mbuku, iyi bir ilk kontrolün ardından kısa köşeye sert bir şut attı, ancak daha önce bir faul yaptığı ortaya çıktı.

Dribblingine başlarken Mbuku, Sherzod Nasrullaev’in yüzüne kolunu uzattı; bunun üzerine hakem Felix Zwayer, VAR incelemesinin ardından golü iptal etme kararı aldı. Kongo baskısını sürdürdü ve Newcastle United’ın forveti Wissa ile bir kez daha gole yaklaştı, ancak şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

İlk yarı Özbekistan’ın üstünlüğünde geçerken, ikinci yarıda Kongo maçı domine etti. Les Léopards, Wissa sayesinde skorborddaki can sıkıcı sıfırı silme fırsatları da yakaladı. Özellikle kafa vuruşunda Premier League forvetinin daha fazlasını yapması gerekirdi.

Sonunda Özbekistan'ın savunma duvarı yine de aşıldı, ancak bunun için tam da Özbekistan'ın yıldız oyuncusu Abdukodir Khusanov'un bir hatası gerekti. Manchester City'nin stoperi geç tepki verdi ve Wissa'nın bacağına çarptı. Wissa sorumluluğunu üstlendi ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

Kongo, elenmekten kurtulmak için galibiyete ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle Meschack Elia oyuna girdi ve oyuna girdikten kısa süre sonra büyük katkı sağladı. Mükemmel bir driplingin ardından attığı şut, Mayele tarafından ustaca kaleye yönlendirildi: 2-1.

Uzatma dakikalarında Wissa, Kongo’nun zaferine son noktayı koydu. Elia, etkileyici bir sprintin ardından topu kontrol etti ve Wissa’ya pas verdi; Wissa ise uzak köşeye attığı muhteşem bir şutla Kongo’nun yıldız oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladı: 3-1.