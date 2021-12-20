Konferans Ligi'ndeki Rennes maçı oynanamayan Tottenham hükmen yenik sayıldı

UEFA'nın kararıyla oynanmayan Rennes maçında hükmen yenik kabul edilen Tottenham, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

Tottenham grup aşamasındaki son maçında Fransa'nın Rennes takımı ile karşılaşacaktı. Ancak İngiliz ekibinde ortaya çıkan covid-19 salgını nedeniyle karşılaşma ertelenmişti.

9 Aralık'taki Rennes maçının yanı sıra, Tottenham'ın Premier Lig'de oynaması gereken Brighton ve Leicester maçları da artan vaka sayıları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Rennes kulübü maça çok kısa süre kala alınan erteleme kararının ardından bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren bir açıklama yapmıştı.

Sıkışık takvimde maçın oynanması için uygun bir tarih belirleyemeyen UEFA, bu nedenle maçı Rennes lehine 3-0 tescil etti.

UEFA'nın açıklaması

"Tottenham futbolcularında ve teknik heyetinde tespit edilen pozitif covid-19 vakaları nedeniyle, 9 Aralık 2021 tarihinde, Londra'da Tottenham ile Rennes arasında oynanması planlanan 2021/22 UEFA Konferans Ligi grup aşaması maçı iptal edildi."

"UEFA Disiplin komitesi konuyu kurallar çerçevesinde değerlendirdi ve UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 30 (4) numaralı bölümü uyarınca, durumun aciliyetini göz önüne alarak konuyu Temyiz Kurulu'na aktardı.

"Temyiz Kurulu Başkanı'nın aldığı karar şu şekilde:"

"9 Aralık 2021 tarihinde Tottenham ile Rennes arasında oynanması planlanan 2021/22 UEFA Konferans Ligi grup aşaması maçında Tottenham'ın hükmen yenik sayılmasına ve UEFA Konferans Ligi 2021/22 sezonu yönetmeliği uyarınca maçın Rennes lehine 3-0 tescil edilmesine karar verildi."

Tottenham için yolun sonu

G Grubu'nda son haftaya ikinci sıradaki Vitesse'nin üç puan gerisinde giren Tottenham, Rennes mağlubiyetiyle üçüncü sırada kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

Konferans Ligi'nde grup liderleri doğrudan son 16'ya yükselirken, grubu ikinci bitiren takımlar playoff turuna mücadele ediyor.

Vitesse, playoff turunda Avusturya temsilcisi Rapid Viyana ile karşılaşacak. Avrupa defterini kapatan Tottenham ise Premier Lig'e ve yerel kupalara odaklanacak.

Carabao Cup'ta çeyrek finale yükselen Tottenham, 22 Aralık Çarşamba günü West Ham'ı konuk edecek.

Tottenham, FA Cup'taki ilk mücadelesini ise 9 Ocak'ta birinci lig ekibi Morecambe'a karşı verecek.

Ertelenen maçlar nedeniyle fikstürü iyice sıkışan Tottenham, Premier Lig'de üç maç eksiğiyle lider Manchester City'nin 18 puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor.

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