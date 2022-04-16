Jose Mourinho yönetiminde Serie A'da şampiyonluk yarışının uzağında kalsa da UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'i eleyerek adını yarı finale yazdıran Roma, önemli bir başarıya imza attı.

İtalyan futbolunun Avrupa'daki tek temsilcisi olan Roma, son beş sezonun tamamında bir Avrupa Kupası organizasyonunda yarı final oynamayı başardı.

2017-2018 sezonundan bu yana Arsenal, Liverpool ve Real Madrid ile birlikte bunu başaran dördüncü takım olan Roma, yarı finalde Brendan Rodgers yönetimindeki İngiliz ekibi Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

İtalyan ekibi geçtiğimiz sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamış ancak Manchester United'a elenmekten kurtulamamıştı.

Mourinho ilk peşinde

Mourinho ile birlikte yeniden yapılanmaya giden Roma, bu sezon Tammy Abraham, Matias Vina, Eldor Shomurodov ve Rui Patricio gibi önemli takviyeler gerçekleştirmişti. Ligde lider Milan'ın 14 puan gerisinde yer alan Roma'nın gerçekleştirdiği bu yeniden yapılanmanın ardından önümüzdeki sezonlarda yeniden şampiyonluk mücadelesi vermesi hedefleniyor.

Bu sezon Norveç ekibi Bodo Glimt ile Norveç'te oynadığı iki maçı da kaybeden ve rakibine karşı dört maçta bir galibiyet elde edebilen Roma, tur biletini cebine koyduğu 90 dakikayı Tammy Abraham ve Nicolo Zaniolo'dan (3) gelen gollerle kazanmıştı.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Kupası'nı kazanan Mourinho, Roma ile Konferans Ligi'ni de kazanması halinde üç Avrupa Kupası'nı da kazanan ilk teknik direktör olacak.

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