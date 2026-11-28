FAR Rabat ve Raja, CAF Konfederasyon Kupası grup aşamasına farklı sonuçlarla başladı. FAR Rabat, Güney Afrika ekibi Durban City'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet alırken Kazablanka temsilcisi, Togo ekibi ASKO Kara ile golsüz berabere kalmakla yetindi.

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FAR Rabat, Rabat'taki Prens Moulay Hassan Stadı'nda üstünlüğünü erkenden kabul ettirdi. Ahmed Hammoudan, Merveille Ndockyt'in kusursuz ara pasını değerlendirerek 12. dakikada skoru açtı ve takımını öne geçirdi. Bu gol, ilk dakikalarda farkı artırmak için birden fazla fırsat kaçıran ev sahibinin güçlü hücum başlangıcının karşılığı oldu.

Baskısını sürdüren Fas ekibinde Ahmed Hammoudan, 44. dakikada ceza sahası içinden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla bir kez daha ağları havalandırdı. FAR Rabat ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken Güney Afrika temsilcisini ikinci yarı öncesinde zor bir göreve bıraktı.

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İkinci yarının başında Durban City, 50. dakikada Kyle Jurgens'in pasını takip eden Alou Doumbia'nın golüyle farkı bire indirdi ve mücadeleye yeniden heyecan kattı. Ancak FAR Rabat rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermedi ve 83. dakikada Marouane Louadni'nin korner sonrası kafayla attığı golle işi bitirerek 3-1'lik galibiyeti garantiledi.

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Raja Casablanca - ASKO Kara

Kazablanka'daki Muhammed V Stadı'nda ise Raja Casablanca, 1. Grup'taki yolculuğuna tökezleyerek başladı. Konuk ettiği Togo ekibi ASKO Kara ile golsüz berabere kalan ev sahibi, çok sayıda hücum denemesine rağmen üstünlüğünü gole çevirmekte zorlandı.

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Maça belirgin bir baskıyla başlayan Raja, İsmail Khafi ve Adam Ennafati ile rakip kaleyi tehdit etti ancak kaleci Manani Ouro-Biri bu denemeleri engelledi. Togo ekibi ise 41. dakikada ev sahibini şaşırtmaya çok yaklaştı: Soulemane Ouro-Gafou'nun direkt serbest vuruşu sol direkten döndü.

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İkinci yarıda öne geçmek için denemelerini artıran Raja'da Mathis Oyoussoui birçok kez öne çıktı. İsmail Khafi ise 77. dakikada yakın mesafeden tehlikeli bir fırsatı Togo ekibinin kalecisine takıldı. Ataklar devam etse de skor değişmedi.

Son dakikalarda ortalar ve ceza sahası dışından şutlarla gol arayan Raja, rakip kaleye baskısını hiç azaltmadı. Ancak ASKO Kara savunması ve kalecisi bitiş düdüğüne kadar kalelerini gole kapattı ve iki takım da birer puanla yetindi.

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Bu sonuçlar iki takımın grup aşamasındaki ilk maçlarında geldi. Raja; Mısır'dan Al Ahly, Angola'dan Primeiro de Agosto ve ASKO Kara ile 1. Grup'ta yer alırken FAR Rabat, 2. Grup'ta Durban City, Tanzanya'dan Azam ve Libya'dan Al Ahli Trablus ile mücadele ediyor.

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