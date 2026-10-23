Konfederasyon Kupası'na mı gidiyor? Sundowns, Afrika Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir sürprizle veda etti

Güney Afrika ekibi ve kupanın sahibi Mamelodi Sundowns, gruplar aşamasına yükselme biletini kapan Angola temsilcisi Wydad engelini aşmayı başaramayınca, Afrika Şampiyonlar Ligi mücadelesine erken veda etti. İki takımın rövanş karşılaşmasındaki birer golle berabere kalması büyük bir sürprize sahne oldu.

Sundowns adına 11. dakikada Chivili Mathews skoru açtı; ancak 49. dakikada forvet Mabululu'nun Wydad için beraberlik golünü kaydetmesiyle karşılaşma başa döndü ve Angola ekibine tur atlama şansını koruma fırsatını verdi.

İlk maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. Böylece Wydad, iki maçın toplam sonucuyla gruplar aşamasına yükselmeyi garantiledi; Sundowns ise rövanş karşılaşmasındaki erken üstünlüğüne rağmen eşleşmeyi sonuca bağlayamayarak kıtasal turnuvadan elenmenin ağır darbesini aldı.

Böylelikle Sundowns'ın bu sezonki Afrika kupalarındaki serüveni sona erdi. Zira Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", Şampiyonlar Ligi'nden elenen kulüplere Konfederasyon Kupası'nda mücadele etme imkânı tanıyan ek turu kaldırmıştı.

Yeni sisteme göre, Konfederasyon Kupası ikinci ön eleme turunu kazanan 16 kulüp, Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlarla ek eşleşmeler oynamadan doğrudan gruplar aşamasına yükseliyor. Bu da Sundowns'ın kıtasal yolculuğunun, ikinci turnuvaya geçme fırsatı olmadan sona ermesi anlamına geliyor.