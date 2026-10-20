Real Madrid savunmacısı İbrahima Konaté, geçtiğimiz eylül ayında İspanya Ligi'ndeki Elche karşılaşması öncesinde takım arkadaşları Kylian Mbappé ve Vinicius Junior ile birlikte yaşadığı olayda, Ceuta kentine destek mesajı taşıyan ancak ifadenin tamamını göstermeyen bir tişörtle sahaya çıkması üzerine kopan tartışmaya ilişkin sessizliğini bozdu.

Fransız savunmacı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçı öncesinde salı günü düzenlediği basın toplantısında, o anda tişörtün üzerinde yazanları anlamadığını, krizin ayrıntılarını ise daha sonra öğrendiğini açıkladı. İki bakış açısını da anlayabildiğini belirten Konaté, dikkatini futbola vermek istediğini vurguladı.





Ceuta tişörtü: Konaté tartışma sonrası tutumunu açıkladı

Olay, geçtiğimiz 15 eylül tarihine dayanıyor. O gün Real Madrid ve Elche oyuncuları, Fas sınırı üzerinden gelen göçmen akınıyla bağlantılı bir krizin ardından, Kuzey Afrika'da bulunan İspanyol kentiyle dayanışma girişimi kapsamında "Hepimiz Ceutalıyız" anlamına gelen "Todos somos caballas" ifadesini taşıyan bir tişörtle sahaya çıkmıştı.

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Ancak Konaté, Mbappé ve Vinicius tişörtü, ifadenin bir kısmını gizleyecek şekilde giydi. Bu durum, özellikle Mbappé ve Vinicius'un oyuncular arasındaki geleneksel selamlaşma tamamlanmadan tişörtü çıkarmasıyla İspanya'da geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı.

Konaté şunları söyledi: "Açıkçası tişörtün üzerinde yazanları tam olarak anlamamıştım. Daha sonra Ceuta'da yaşananları öğrendim ve iki bakış açısını da anlayabiliyorum."

Fransız savunmacı, aile kökenlerine değinerek şöyle devam etti: "Ben Fransalıyım ama ailem Afrika'dan. Sanırım aynı durumu yaşayan pek çok kişi var. Hikâyenin hemfikir olabileceğimiz bir yönü, bir de hemfikir olamayabileceğimiz bir yönü var."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelip kötü şeyler yapan kişilerin cezalandırılması gerektiğini anlıyorum ama o anda mesajı anlamıyordum. Maça odaklanmıştım ve tutumum ortada kalmaktı. Real Madrid'e futbol oynamak için geldim ve insanlar tutumumdan memnun değilse, sorun değil."

Mourinho olağanüstü bir auraya sahip

Konaté, Portekizli teknik direktör José Mourinho ile ilişkisinden de söz etti. Takımın odağının, Şampiyonlar Ligi ya da İspanya Ligi şampiyonluğuna dair erken hesaplara girmeden, galibiyetler almaya ve tüm kupalarda mücadele etmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Şunları söyledi: "Mourinho, pek çok teknik direktörün sahip olmadığı olağanüstü bir auraya sahip. Konuştuğunda herkes onu dinler ve ona saygı duyar."

Genç takım arkadaşı Yan Diomande'yi de öven Konaté, onun henüz 19 yaşında olmasına rağmen büyük bir yeteneğe sahip olduğunu ve her gün ciddiyetle çalıştığını belirterek, oyuncunun son dönemde sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca soyunma odasında birçok Fransız oyuncunun bulunmasının kendisi için bir şans olduğuna değinerek, Mbappé ve Tchouaméni'nin takıma katılmadan önce kendisiyle Real Madrid hakkında çok konuştuğunu açıkladı. Onların yanında oynamaktan mutlu olduğunu belirten Konaté, takımın kendisine ihtiyaç duyması nedeniyle Ferland Mendy'nin bir an önce dönmesini temenni etti.

Clasico öncesi

Konaté, önemini bildiğini belirtmesine rağmen, Barcelona ile oynanacak Clasico karşılaşmasıyla şimdiden meşgul olmayı reddetti ve öncelikle Leipzig maçına odaklanmak gerektiğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Yarın kazanırsak, bu bize Clasico öncesinde yardımcı olur. Ancak Clasico'ya odaklanırsak, o maça iyi bir durumda gelemeyiz. Öncelik yarınki maçta, çünkü Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz."

Leipzig karşılaşması, 2017 ile 2021 yılları arasında Alman ekibinin formasını giyen, ardından Liverpool'a transfer olan ve 2026 yazında Real Madrid'e katılan Fransız savunmacı için özel bir önem taşıyor.

Konaté eski takım arkadaşlarını görmeyi dört gözle beklediğini açıklarken, galibiyetin Real Madrid'e lig aşamasını, doğrudan son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ilk sekiz sırada bitirmek için iyi bir fırsat sunacağını değerlendirdi.

Konaté hakem kararlarından şikâyetçi

Öte yandan Fransız savunmacı, Real Madrid'in sezon başından bu yana bazı hakem kararlarında şansının yaver gitmediğine dikkat çekti. Negreira davası hakkında okuduğunu belirten Konaté, ancak görevinin futbol oynamak ve sonuç almak olduğunu vurguladı.

"Hakem kararlarında şansımız yaver gitmedi" diyen Konaté, ardından sahadaki rekabete odaklanmaktan uzaklaşmak istemediğini açıkladı.

Real Madrid ile ilk deneyimini beklentilerinin ötesinde olarak nitelendiren Konaté, uyum sağlamakta herhangi bir zorluk yaşamadığını, kulüp içindeki herkesin kendisini rahat hissetmesine yardımcı olduğunu belirtti. Yüksek rekabet düzeyi göz önüne alındığında, kupalar kazanmanın en önemli hedef olmaya devam ettiğini vurguladı.